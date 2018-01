ENRICO NIGIOTTI Il disco di platino per l' Amore è ad Amici | foto | la dedica ai fan

ENRICO Nigiotti/ Il disco di platino per l'Amore è ad Amici : umiltà e lavoro le parole d'ordine : Enrico Nigiotti ospite ad Amici 17 per il primo pomeridiano dopo la pausa natalizia. Dall'abbandono al successo con l'Amore è, il toscano torna finalmente a casa(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 18:56:00 GMT)

Il Platino di ENRICO NIGIOTTI ad Amici di Maria De Filippi (video) : in studio 8 anni dopo l’eliminazione per amore : Il ritorno di Enrico Nigiotti ad Amici di Maria De Filippi nella puntata del 13 gennaio, ad otto anni dall'edizione in cui è stato concorrente del talent di Canale5, ha il sapore della rivincita personale per il cantautore livornese, che all'epoca si autoeliminò dalla gara ad un passo dalla finale. Era il 2010 (l'edizione vinta da Emma Marrone) e Nigiotti, finito in sfida con l'amata Elena D'Amario, preferì rinunciare a proseguire il percorso ...