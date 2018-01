Elezioni | Renzi | Calenda e Gori a Milano - LA DIRETTA

Elezioni - Renzi : incompetenza nostro nemico. Duello con Di Maio : Torino, 13 gen. (askanews) E' scontro a distanza in terra piemontese, a cinquanta giorni dal voto, tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio, oggi entrambi a Torino. Dal Lingotto, dove si è svolta l'assemblea ...

Renzi : “Il nostro avversario alle prossime Elezioni politiche è l’incompetenza” : «L’incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche». Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all’assemblea nazionale degli amministratori democratici. Perché chi meglio di chi ogni giorno ci mette la faccia può dimostrare la capacità di amministrare «...

Renzi : “Il nostro avversario politico alle prossime Elezioni politiche è l’incompetenza” : «L’incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche». Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all’assemblea nazionale degli amministratori democratici. Perché chi meglio di chi ogni giorno ci mette la faccia può dimostrare la capacità di amministrare «...

Elezioni - Renzi : “Sfidiamo M5s e la sua incompetenza - non il centrodestra. Al governo? Basta che sia nome del Pd” : Mentre i sondaggi indicano il centrodestra vicino alla soglia spartiacque del 40%, il pensiero di Matteo Renzi è uno soltanto: il Movimento Cinque Stelle. “Se guardate i giornali, gli editorialisti hanno già votato e i titolisti già deciso. Hanno letto i sondaggi e detto che ha vinto il centrodestra: si sono dimenticati di leggere la legge elettorale che per due terzi premia non le coalizioni ma il primo partito”, dice il segretario ...

Elezioni - i sondaggi decretano il crollo del Pd di Renzi : incubo 20 per cento : Voti dimezzati rispetto alle Europee 2014: il 40% con cui l'allora neo segretario Pd Matteo Renzi si era presentato sulla scena politica nazionale sembra davvero un ricordo. In vista delle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 i sondaggi...

Elezioni - Lorenzin vs Travaglio : “M5s? Un disastro con Spelacchio”. “Non parla di Renzi-De Benedetti. La dice lunga” : Scontro serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Il giornalista osserva: “Abbiamo già sperimentato quelli che ci hanno portato al disastro attuale. Dire che gli altri ci porterebbero a un disastro peggiore si può dirlo, ma mancano le controprove. Fino a quando non si proverà un governo 5 Stelle, non si riuscirà a capire se sono un bluff o meno”. Lorenzin ...

Elezioni - Renzi : con troppe promesse aumenta spread e torna Monti : "Il Pd non stupisce con effetti speciali, ma continua con il lavoro di riduzione delle tasse. La direzione del Paese la metti in salvo non sparando numeri a caso perché sennò aumenti lo spread". Così ...

Elezioni 2018/ Renzi-Grasso - il patto segreto per ricostruire la sinistra : Uno degli uomini apparentemente più in rotta col segretario del Pd, e cioè Pietro Grasso (Leu) sta riportando all'ovile le pecorelle smarrite (d'accordo con Renzi). MARA MALDO