Elezioni | Di Maio | ' M5S ha già vinto | triplicheremo parlamentari'

Elezioni - Renzi : incompetenza nostro nemico. Duello con Di Maio : Torino, 13 gen. (askanews) E' scontro a distanza in terra piemontese, a cinquanta giorni dal voto, tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio, oggi entrambi a Torino. Dal Lingotto, dove si è svolta l'assemblea ...

Elezioni : Orietta Berti : 'Voto M5S'. Esposto Pd all'Agcom. E Di Maio grida alla censura : Orietta Berti annuncia che voterà per Grillo, e lo fa intervenendo al programma di Rai Radio1 di Un Giorno da Pecora . Attacca il Pd che annuncia un Esposto all'Agcom. Scende in campo a difesa della ...

Elezioni : esposto del Pd contro Orietta Berti - e Di Maio la difende : Orietta Berti finisce al centro di una querelle pre-elettorale. Motivo? La cantante 72enne ospite di "Un giorno da Pecora" su Rai Radio1 venerdì ha annunciato che voterà per Beppe Grillo il prossimo 4 ...

Elezioni - Di Maio (M5S) : giù le mani da Orietta Berti : Roma, 13 gen. (askanews) - "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. È stato per me un vero piacere! Abbiamo ...

"Beppe sarà con noi durante la campagna. I giornali hanno diramato una Fake news ancora una volta, perché qualcuno spera che Beppe si faccia da parte perché è la più grande forza e risorsa per il movimento". Così il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio

Elezioni 2018 - Di Maio : "Grillo è sempre con noi - è il garante" : ... "il cambiamento proprio di fisionomia del blog" e a separare "il blog delle stelle", per i contenuti di politica e dei parlamentari dal suo blog personale: "andrò a un po' in giro per il mondo con ...

Beppe Grillo - addio M5S/ Elezioni politiche 2018 : niente campagna elettorale - distacco da Di Maio e Casaleggio : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Elezioni - Boldrini : “Di Maio dice che non farà mai accordo con me? Ha ragione - 5 stelle non hanno valori di sinistra” : “I valori della sinistra non combaciano con quelli del Movimento 5 stelle. Di Maio dice che non vorrebbe mai fare un accordo con noi? Ha ragione perché anche io la penso nello stesso modo”. Lo ha detto la presidente della Camera ed esponente di LeU, Laura Boldrini negli studi di Otto e Mezzo su La7 intervistata da Lilli Gruber. La presidente della camera ha anche accettato la sfida lanciata da Salvini: “Non so ancora dove mi ...

Elezioni - Di Maio : 'Meno burocrazia - aboliremo 400 leggi' - : Il candidato premier di M5s annuncia il lancio del sito Internet leggidaabolire.it e si impegna con le imprese a cancellare lo spesometro e lo split payment. Presto verrà presentato anche il programma ...

Luigi Di Maio - M5s/ Elezioni politiche 2018 : "Euro? No - non si deve uscire" (Porta a Porta) : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018, ospite di Porta a Porta oggi martedì 9 gennaio 2018(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Cosa ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta su Euro - Elezioni e rifiuti romani : Uscire dall'Euro? Luigi Di Maio cambia opinione sulla moneta unica: "Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'Euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più...