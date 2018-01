Dominik Paris | Sci e musica il mio passaporto per la libertà

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : Beat Feuz trionfa sulla Lauberhorn - battuto Svindal. Dominik Paris e Peter Fill in top ten : La Discesa di Coppa del Mondo di Wengen ha premiato Beat Feuz. Lo svizzero, campione del mondo di questa specialità lo scorso anno, ha interpretato al meglio il difficile percorso della Lauberhorn, tra curve al limite, salti da cuore in gola e canali stretti, giusto antipasto della Streif di Kitzbuhel in programma nel prossimo weekend. È stato infatti nel tratto centrale, la mitica doppia curva della Kernen-S, dove Feuz ha fatto la differenza, ...

VIDEO Sci alpino - l’inforcata di Dominik Paris! Sfuma la vittoria in combinata a Bormio : Dominik Paris era in piena lotta per vincere la combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro aveva concluso la discesa al primo posto e in slalom partiva con 1.65 di vantaggio su Pinturault, aveva conservato quattro decimi prima dell’ultimo intermedio ma ha inforcato a poche porte dal termine dicendo addio ai sogni di gloria (il podio era sicuro). Di seguito il VIDEO della sua manche tra ...

Sci - Federica Brignone vince il gigante di Lienz. Altro successo azzurro dopo il trionfo di Dominik Paris a Bormio : A quaranta giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, l’Italia piazza due successi che lasciano ben sperare in vista della spedizione in Corea del Sud. Federica Brignone ha trionfato in gigante a Lienz, ventiquattr’ore dopo la vittoria di Dominik Paris in discesa libera a Bormio. L’azzurra, quarta a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 2’05”52 centrando così la sesta vittoria in ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 – Dominik Paris : “Felice per la vittoria. Olimpiadi? Spero di confermare la forma” : Dominik Paris ha vinto la Discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro ha confezionato un’autentica impresa imponendosi sulla Stelvio per la seconda volta in carriera e riuscendo a battere fenomeni come Svindal e Jansrud. Queste le dichiarazioni rilasciate dal 28enne alla Fisi: “Felice per la vittoria su uno dei tracciati che preferisco: sulla Stelvio bisogna sempre spingere e ...

Sci alpino - Dominik Paris sfata il tabù : primo podio stagionale per l’Italia. Campione ritrovato - l’uomo delle grandi Classiche : Dominik Paris ha tirato fuori tutto il suo immenso talento e ci ha regalato una gioia sfrenata a Bormio dove è riuscito a vincere la discesa libera: il 28enne ha domato la mitica Stelvio, è suo il sigillo al grande ritorno della Coppa del Mondo in Valtellina dopo tre anni di assenza. L’Italia festeggia su una delle piste più tecniche, difficili, affascinanti e complicate del Circo Bianco: era dal 2012 che non riuscivamo a ruggire in casa ...

VIDEO Sci alpino - la memorabile vittoria di Dominik Paris a Bormio! La discesa dell’azzurro - impresa in Valtellina : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Una prova strepitosa da parte dell’azzurro che domato la pista Stelvio e ha trionfato in Valtellina come era riuscito a fare cinque anni fa. Di seguito il VIDEO della gara di Dominik Paris in Valtellina. (foto Trovati Pentaphoto) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Sci alpino - tutte le vittorie di Dominik Paris! Secondo successo a Bormio - tre nel Tempio di Kitz : a -4 da Ghedina : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio! Un’autentica impresa firmata dall’azzurro che sulla mitica Stelvio è riuscito a fare la differenza nei confronti dei fenomeni Jansrud e Svindal. Il 28enne è così salito sul gradino più alto del podio per la nona volta in carriera in Coppa del Mondo, la seconda in Valtellina dopo l’apoteosi del 2012 quando mise il suo primo sigillo nel massimo circuito. Successivamente sono ...