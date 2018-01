Domenica Live – Tredicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Berlusconi | Verdone | Minetti

Lorenzo Crespi/ Torna in tv da Barbara d'Urso nel ruolo di opinionista dopo la malattia ( Domenica Live) : Lorenzo Crespi , il ritorno in Tv dopo l'invito di Barbara d'Urso nell'inedito ruolo di opinionista dopo la guarigione dalla malattia grave che lo aveva colpito.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 15:01:00 GMT)

Allegra Cole / "I miei seni pesano 11 chili - per allacciarmi le scarpe..." ( Domenica Live) : Allegra Cole , dall'America la donna e mamma dal seno extra large: da insegnante di pianoforte a modella sexy, ha speso 75 mila dollari per realizzare il suo sogno.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:51:00 GMT)

ALLEGRA COLE/ La mamma con la 10esima di seno : 75mila dollari in chirurgia estetica ( Domenica Live) : ALLEGRA COLE , dall'America la donna e mamma dal seno extra large: da insegnante di pianoforte a modella sexy, ha speso 75 mila dollari per realizzare il suo sogno.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:20:00 GMT)

CARLO VERDONE/ Barbara D'Urso : "A Domenica Live sarà ospite in versione inedita" : CARLO VERDONE , sarà ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live . L'attore al cinema con il film Benedetta Follia si svelerà in forma "inedita"?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:02:00 GMT)

Domenica Live – Dodicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Berlusconi - Verdone - Minetti - Freddi tra gli ospiti. : Torna dopo oltre un mese di pausa, Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, nella prima parte di stagione, è risultata leader nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1. Domenica […] L'articolo Domenica Live – Dodicesima ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Silvio Berlusconi in studio - attesa per un personaggio misterioso (14 gennaio) : Domenica Live , Anticipazioni e ospiti del 14 gennaio: la prima puntata del 2018 si apre con Silvio Berlusconi , un'anteprima mondiale e tante sorprese con Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 13:02:00 GMT)

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : LA Domenica ITALIANA!!! Pellegrino/Noeckler sontuosi : Dresda è azzurra : Goggia - Brignone - Fanchini sul podio in discesa! Biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda DOMENICA 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una DOMENICA da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...