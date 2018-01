Discesa Bad Kleinkirchheim streaming video e tv | Goggia in testa! Risultato live Coppa

DIRETTA / Discesa Bad Kleinkirchheim streaming video e tv : Goggia-Brignone-Fanchini! Risultato live (CdM sci) : DIRETTA Discesa libera Bad Kleinkirchheim:info streaming e tv. La Coppa del Mondo di sci torna alla Franz Klammer dopo 6 anni di assenza: ancora sorpesa Shiffrin?.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 12:02:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : EPICA SOFIA GOGGIA! Vittoria vicina! 2a Brignone - Italia pazzesca! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si torna a gareggiare in questa specialità dopo una lunga assenze, tutte le big puntano alla Vittoria a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una gara appassionante e avvincente, molto combattuta e intensa. L’Italia si affida soprattutto a ...

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim – Sofia Goggia seconda nell’ultima prova! Gisin davanti - Gut e Vonn attardate : A Bad Kleinkirchheim è tutto pronto per la disputa della Discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si inizierà a gareggiare dalle ore 11.15, nella prima mattinata si è però disputata l’ultima prova. A realizzare il miglior tempo è stata Michelle Gisin: la svizzera ha fermato il cronometro su 1:36.94 e si conferma tra le favorite per il successo. Eccellente seconda la nostra Sofia ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia per il riscatto. Vonn - Gut e Weirather le avversarie da battere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si torna a gareggiare in questa specialità dopo una lunga assenze, tutte le big puntano alla vittoria a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una gara appassionante e avvincente, molto combattuta e intensa. L’Italia si affida soprattutto a ...

Sci alpino - Discesa femminile Bad Kleinkircheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Raisport HD e Eurosport HD trasmetteranno il SuperG di Bad Kleinkirchheim in diretta tv, mentre per lo streaming sono disponibili le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport vi ...

Sci alpino - Discesa femminile Bad Kleinkircheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Continua il weekend di gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Bad Kleinkircheim, in Austria, dove oggi si è disputato il sueprG vinto dalla nostra Federica Brignone. Domani sarà il turno della velocità pura, con la Discesa libera: tante le sciatrici che possono ambire alla vittoria, a cominciare proprio dalle nostre Brignone e Goggia, che insieme a Johanna Schnarf e Nadia Fanchini formeranno un quartetto che può confermare quanto ...

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim 2018 – Cancellata la seconda prova. Test domani mattina prima della gara : Oggi pomeriggio (ore 14.00) doveva svolgersi la seconda prova della Discesa libera in programma domani a Bad Kleinkirchheim. Il Test è però stato cancellato e dunque si farà solamente un’ispezione. La prova è stata rinviata a domani mattina prima della gara che prenderà il via alle ore 11.15 sulle nevi austriache: la Discesa non sarà comunque Cancellata perché si è già disputata una prova nella giornata di ieri, a meno che le condizioni ...

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim 2018 : Christina Ager la più veloce nella prova sprint. Secondo posto per Sofia Goggia : Il weekend di Bad Kleinkirchheim della Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha preso il via. Nonostante il maltempo che imperversa nella cittadina austriaca, costringendo all’annullamento della prova di ieri e al cambio di programma per le gare del weekend, quest’oggi si è disputata la prova cronometrata di Discesa, utile per consentire il regolare svolgersi della gara di domenica. La più veloce su un tracciato a dir poco ...

Meteo inclemente - annulla prova Discesa donne di Bad Kleinkirchheim - Altri Sport : Le discesiste della Coppa del mondo non scenderanno in pista oggi. Infatti, la prova di discesa sulla pista di Bad Kleinkirchheim in programma per le 13 è stata cancellata a causa delle condizioni della neve. Lara Gut e le sue ...