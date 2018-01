Discesa Bad Kleinkirchheim streaming video e tv | Goggia-Brignone-Fanchini! Risultato live

Diretta / Discesa Bad Kleinkirchheim : Goggia-Brignone-Fanchini - tripletta azzurra! Risultato finale (CdM sci) : Diretta Discesa libera Bad Kleinkirchheim: Risultato. La Coppa del Mondo di sci ci regala la tripletta: vince Sofia Goggia davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini, è la prima volta(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 12:43:00 GMT)

Sci - tris azzurro nella Discesa di Bad : 12.46 Storico tris azzurro nella discesa di Bad Kleinckirchheim. Sulla pista austriaca 'Franz Klammer' Sofia Goggia precede Federica Brignone (sabato vincitrice nel superG) e Nadia Fanchini. Una tripletta pazzesca, nella nebbia e dopo che il tracciato era stato 'abbassato' per motivi di sicurezza. Per la 26enne di Bergamo si tratta della terza vittoria in carriera, prima stagionale. Al quarto posto la francese Tiffany Gauthier, davanti a Tina ...

Sofia Goggia ha vinto la Discesa libera di Bad Kleinkirchheim davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini : Dopo la vittoria di Federica Brignone nel supergigante di ieri, domenica mattina la sciatrice bergamasca Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim, terza prova della Coppa del mondo di sci. In Austria, Goggia ha concluso la discesa libera in 1 The post Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini appeared first on Il Post.

Storica Discesa a Bad : vincono tre italiane e il podio è tutto azzurro! : Giornata Storica senza precedenti per lo sci azzurro con un podio tutto italiana nella discesa di cdm di Bad Kleinkirchheim : 1/a Sofia Goggia in 1.04.00, 2/a Federica Brignone in 1.05.10 e terza Nadia Fanchini in 1.05.45. Si è gareggiato sulla pista intitolata al leggendario campione locale Franz Klammer solitamente riservata alle gare uomini. Il tracciato, accorciato a quello del superG, presentava un fondo ghiacciato e molto veloce che ...

