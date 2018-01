Usa - parla l’ex pornostar pagata da Trump : “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” : Usa, parla l’ex pornostar pagata da Trump: “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” Stephanie Clifford, ex attrice hard nota anche come Stormy Daniels che, secondo il Wall Street Journal era stata pagata da Trump affinché non raccontasse i loro incontri a sfondo sessuale, rompe il silenzio sulla vicenda e getta benzina sul […] L'articolo Usa, parla l’ex pornostar pagata da Trump: “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” sembra ...

Di Trump si parla solo per gaffe : ma grazie a sua riforma fiscale Fiat assume 2500 persone : Che Donald Trump non sia “politically correct” lo sapevamo già. E lo dimostra spesso, sia nel suo modo di governare il Paese più influente del Mondo (finché Cina permette) che nel modo che ha di esprimersi. Specie sul tema dell’immigrazione, Trump ha avuto parole molto dure e anche provvedimenti molto duri. Si pensi al “muslim ban” stoppato dalla magistratura o al muro da realizzare ai confini con il Messico. Provvedimenti duri, drastici, choc, ...

L'Ua, che rappresenta 55 Paesi, 'crede fortemente che ci sia un'enorme incomprensione del continente africano e del suo popolo da parte dell'...

Trump - parla il medico : "La sua salute è eccellente". Bufera su una pornostar : "Il presidente la pagò 130.000 dollari" : Le condizioni di salute di Donald Trump sono «eccellenti». Lo ha assicurato il medico della Casa Bianca, Ronny Jackson, dopo che il presidente degli Stati Uniti è stato sottoposto...

Parla Steve Bannon : "Trump è un grande uomo - lo sostegno ogni giorno" : "Il presidente è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giorno". Questo è il primo e finora unico commento dell'ex chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon dopo che Donald Trump lo ha ripudiato pubblicamente e violentemente per le rivelazioni su di lui e sulla sua famiglia nel libro "Fire and Fury: the Trump White House".Un commento che ha rilasciato alla trasmissione 'Breibart News Tonight' (legata all'omonimo sito di ...

Dal Parlamento russo arriva la risposta ai toni trionfalistici di Trump sulla Siria - : "In generale è stato minimo il contributo della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella sconfitta dell'ISIS in Siria. Sappiamo che, soprattutto nell'ultimo periodo, gli americani sono impegnati a ...

Addio multilateralismo e la Cina è il nuovo nemico. Putin è un leader con cui parlare. La 'dottrina Trump' archivia l'era Obama : La sicurezza in funzione dell'economia. Vale anche, per certi versi soprattutto, nelle politiche sull'immigrazione. Il Muslim-ban è parte integrante di questa dottrina come lo è il Muro con il ...

Donald Trump archivia l'era Obama : addio multilateralismo e la Cina è il nuovo nemico. Putin è un leader con cui parlare : È la dottrina-Trump sul mondo e sul ruolo dell'America nel Terzo Millennio. È il documento che sancisce la fine dell'era-Obama e che sistematizza, in una visione strategica, il suo America first. In tutto questo, è legittimo definire "storico" il Rapporto di Donald Trump in cui vengono indicate le linee guida della nuova strategia sulla sicurezza nazionale americana; linee che l'Associated Press ha anticipato. Non ...

Casa Bianca : il presidente Trump ha parlato al telefono con Putin : La Casa Bianca ha reso noto che il presidente Donald Trump ha parlato al telefono nelle ultime ore col presidente russo Vladimir Putin. Per ora non sono stati rivelati i contenuti del colloquio ...

Trump e Putin parlano di Nordcorea : 0.56 Il presidente americano Donald Trump ha parlato al telefono nelle ultime ore col presidente russo Vladimir Putin. Lo rende noto la Casa Bianca. I due leader,secondo un comunicato del Cremlino,hanno parlato "della questione nucleare nella penisola coreana".La Casa Bianca,tramite il segretario di Stato Tillerson, si è detta disponibile a trattare con Pyongyang "senza precondizioni".Putin ha lanciato un appello a tutte le parti affinché non ...

Gerusalemme - Papa Francesco parla con Abu Mazen e si appella a Trump : 'Rispettare lo status quo' : Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero e che prevalgano saggezza e prudenza'.

Gerusalemme capitale di Israele - bufera su Trump : Netanyahu non parla. Il Papa : 'Rispettare lo status quo' : 'Prego il Signore - ha concluso Francesco - che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero e che prevalgano saggezza e prudenza, per ...

Gerusalemme capitale di Israele - bufera su Trump : Netanyahu non parla. Il Papa : "Rispettare lo status quo" : Il premier Benyamin Netanyahu ha parlato di tutto intervenendo questa mattina alla Conferenza del Jerusalem Post ma non dell'imminente discorso del presidente Donald Trump su Gerusalemme....

Ha parlato male di Trump in un sms. Mueller caccia agente dell'Fbi dall'inchiesta sul Russiagate : Robert Mueller, il procuratore speciale per il Russiagate, rimuove dal suo staff investigativo un agente dell'Fbi sulla scia dei sospetti che abbia inviato messaggini contro Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'agente allontanato è Peter Strzok, uno degli investigatori con più esperienza e credibilità nel controspionaggio.La notizia arriva proprio mentre il Russiagate, con la ...