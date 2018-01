Del Ghingaro | Polemiche a sinistra | gioco a perdere

Finanziamenti Cipe - Del Ghingaro : 'Promesse da campagna elettorale' : In sostanza secondo il primo cittadino la distribuzione dei Finanziamenti è mirata a sindaci amici di una precisa parte politica. Inoltre, si tratta di contributi sempre attesi per lavori mai realizzati. Soldi che, secondo del Ghingaro , vengono puntualmente annunciati ad ogni tornata elettorale. di Redazione

Del Ghingaro interviene sui rifiuti : 'Ripensare la gestione : io lo sto già facendo' : ... in realtà possa essere trasformata in qualcosa di virtuoso, sviluppando i sistemi di compostaggio, riciclaggio e riuso " che fanno bene invece che male, danno lavoro e creano economia pulita ", come ...