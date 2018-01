De Martino e Monte scherzano a Verissimo | ' Magari incontriamo altre due sorelle'

Verissimo/ Francesco Monte e il lapsus su Cecilia : "La amo ancora". Ospiti - Nadia Toffa e Stefano De Martino : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 13 gennaio: in studio Stefano De Martino, Francesco Monte, Riki, Loretta Goggi e Giorgio Tirabassi. Ci sarà anche un'intervista esclusiva a Nadia Toffa.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 17:04:00 GMT)

Stefano De Martino/ La presa di Dirty Dancing con la Toffanin e l'incontro con Monte (Verissimo) : Stefano De Martino ospite nella puntata odierna di Verissimo su Canale 5 anche e soprattutto per parlare della nuova esperienza mediatica come inviato dell’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 16:46:00 GMT)

VERISSIMO/ Stefano De Martino : "Io e Belen? Per lei ci sarò sempre". Ospiti - Nadia Toffa e Francesco Monte : VERISSIMO, anticipazioni e Ospiti 13 gennaio: in studio Stefano De Martino, Francesco Monte, Riki, Loretta Goggi e Giorgio Tirabassi. Ci sarà anche un'intervista esclusiva a Nadia Toffa.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 16:32:00 GMT)

Verissimo/ Riki - "il mio incontro con Tiziano Ferro". Ospiti - Nadia Toffa - Stefano De Martino e Francesco Monte : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 13 gennaio: in studio Stefano De Martino, Francesco Monte, Riki, Loretta Goggi e Giorgio Tirabassi. Ci sarà anche un'intervista esclusiva a Nadia Toffa.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 16:13:00 GMT)

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti - Nadia Toffa - Stefano De Martino e Francesco Monte : le foto dietro le quinte : VERISSIMO, Anticipazioni e ospiti 13 gennaio: in studio Stefano De Martino, Francesco Monte, Riki, Loretta Goggi e Giorgio Tirabassi. Ci sarà anche un'intervista esclusiva a Nadia Toffa.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:09:00 GMT)

Verissimo/ Ospiti 13 gennaio : Stefano De Martino - Francesco Monte. Intervista esclusiva a Nadia Toffa : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 13 gennaio: in studio Stefano De Martino, Francesco Monte, Riki, Loretta Goggi e Giorgio Tirabassi. Ci sarà anche un'Intervista esclusiva a Nadia Toffa.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:30:00 GMT)

Verissimo : interviste esclusive a Nadia Toffa - Stefano De Martino e Francesco Monte : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand Verissimo sabato 13 gennaio con Nadia Toffa La conduttrice e inviata de 'Le ...

Verissimo/ Ospiti 13 gennaio : Stefano De Martino - Francesco Monte e Nadia Toffa : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 13 gennaio: in studio Stefano De Martino, Francesco Monte, Riki, Loretta Goggi e Giorgio Tirabassi. Ci sarà anche un'intervista esclusiva a Nadia Toffa.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 04:13:00 GMT)

A Verissimo Riki - Stefano De Martino - Francesco Monte e Loretta Goggi - ad Amici 17 Enrico Nigiotti - a Gulp Music e Tv Talk… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 13 gennaio. Ospiti di Gulp Music del 13 gennaio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Ospiti Pierdavide Carone e Antonio Maggio che si sono uniti per il Diamoci del Tour, una serie di concerti acustici nei più importanti club […] L'articolo A Verissimo Riki, Stefano De Martino, Francesco Monte e Loretta Goggi, ad Amici 17 Enrico Nigiotti, a Gulp ...

Francesco Monte e Stefano De Martino al Maurizio Costanzo Show (video) : "Noi - ex delle Rodriguez...". E parlano dei tradimenti subìti : TELEVISIONI Francesco Monte e Stefano De Martino, ospiti giovedì 16 novembre del Maurizio Costanzo Show (voto: 6,5) su Canale 5, tentano di raccontare le storie con le loro ex (Cecilia e Belen Rodriguez) ma Dario Vergassola e Pucci intervengono con i loro sketch comici. Francesco Monte: "Cecilia Rodriguez? La amo ancora, non eravamo in crisi. Ignazio Moser? Io non cerco visibilità a tutti i ...

Stefano De Martino e Francesco Monte - vita da ex : Pare che sia stato Stefano De Martino a lasciare Belén Rodriguez, mentre a Francesco Monte è stato scaricato in fretta e furia dalla sorella di lei, Cecilia, davanti agli spettatori del Grande Fratello Vip. Dinamiche a parte i due si sono ritrovati nella stessa situazione con le turbolente sorelle argentine, che ormai fanno parlare soprattutto per le questioni amorose. Così fa un po’ tenerezza la loro partecipazione all’ultima ...

De Martino consola Monte - gli ex di casa Rodriguez insieme in tv : Questa volta al Grande Fratello Vip è il turno del crossover "dentro-fuori", ex da una parte e dall'altra. Dentro la casa della porta rossa ci sono Luca Onestin i lasciato da Soleil al momento ferma ...

Francesco Monte e Stefano De Martino : gli “ex Rodriguez” insieme al Maurizio Costanzo Show : Indietro 16 novembre 2017 ROMA – Francesco Monte e Stefano De Martino ospiti nel salotto del Maurizio Costanzo Show.I due “ex Rodriguez” sveleranno alcuni retroscena del loro passato e i loro futuri progetti lavorativi.L’appuntamento è per giovedì 16 novembre, alle ore 23.20 su Canale 5. Oltre a Francesco Monte e Stefano De Martino, sul palco: […] L'articolo Francesco Monte e Stefano De Martino: gli “ex Rodriguez” insieme al Maurizio ...

Maurizio Costanzo Show : intervista a Francesco Monte e Stefano De Martino! : Due grandi ospiti del gossip nostrano al Maurizio Costanzo Show: Stefano De Martino e Francesco Monte, reduce della fine della sua love story con Cecilia! Due ex cognati sul palco del Maurizio Costanzo Show: Stefano De Martino e Francesco Monte! La seconda puntata del Maurizio Costanzo Show vede tra i suoi ospiti due ex cognati legati alle sorelle Rodriguez. Stiamo parlando di Stefano De Martino e Francesco Monte, lasciato in diretta dalla ...