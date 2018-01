Dakar | Sainz vince e balza in testa

Dakar - Tappa 7 - Sainz vince la tappa ed è il nuovo leader : La Dakar è tornata in azione per la settima tappa che, come sempre, ha riservato emozioni e colpi di scena. Quello più eclatante coinvolge la Peugeot: Peterhansel ha rotto una sospensione, mentre l'altra 3008 DKR di Carlos Sainz è andata a vincere, passando in testa alla classifica generale.Il momento clou. La tappa Marathon di 727 chilometri - di cui 425 cronometrati - ha portato la carovana da La Paz verso Uyuni. Carlos Sainz si è esibito in ...

Dakar 2018 - settima tappa auto : Stephane Peterhansel rompe la sospensione! Carlos Sainz vince e vola in testa : Colpo di scena nella settima tappa, una vera e propria maratona di 737 chilometri con cui la Dakar 2018 ha iniziato il suo viaggio in Bolivia, tra pioggia e fango. Una tappa che ha smosso in maniera importante la classifica. Stephane Peterhansel ha rotto la sospensione della sua Peugeot lasciando strada al suo rivale, Carlos Sainz, che ha ringraziato e vinto la tappa con il tempo di 4h49’26”. Peterhansel si trovava in testa arrivando ...

Dakar - Tappa 6 - Sainz vince la Arequipa - La Paz : Carlos Sainz ha vinto la sesta Tappa della Dakar. Nel lungo percorso di 760 chilometri che ha portato la carovana da Arequipa a La Paz, team e piloti hanno attraverso la frontiera, passando dal Perù alla Bolivia. Causa maltempo, però, la direzione gara ha deciso di modificare il percorso, annullando la prima prova speciale per moto e quad, mentre per le auto e i camion tutto è rimasto invariato.Gara perfetta per Sainz. Il veterano della Peugeot ...

Dakar 2018 - sesta tappa auto : l’acuto di Carlos Sainz! Lo spagnolo vince davanti a Stephane Peterhansel : Carlos Sainz ce l’ha fatta a cogliere il primo successo di questa Dakar 2018. Lo spagnolo è riuscito a portare la sua Peugeot nel minor tempo possibile al traguardo di La Paz, nella tappa con cui la carovana ha salutato il Perù ed è approdata in Bolivia. 760 chilometri totali, 313 dei quali di speciale, coperti dall’iberico in 2h53’50”. Sainz è stato il più veloce sin dall’avvio, arrivando davanti a tutti già al ...

Dakar 2018 - terza tappa auto : uno strepitoso Nasser Al-Attiyah vince su Peterhansel e Sainz - quinto Loeb : Il qatariota Nasser Al-Attiyah su Toyota fa sua la terza tappa della Dakar 2018 tra Pisco e San Juan de Marcona rifilando distacchi notevoli a tutti, incominciando dal leader della classifica generale, il francese Stephan Peterhansel (Peugeot), che chiude i 504 chilometri totali di oggi a 4:05 dalla vetta. terza posizione per lo spagnolo Carlos Sainz (Peugeot) a 5:47, mentre il francese Cyril Despres (Peugeot) conclude a 7:43. Quinta posizione ...

