Dakar auto | Amos si ritira; Peterhansel | che intoppo

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 7a tappa (13 gennaio) : Sainz balza in testa! Peterhansel perde oltre due ore : La classifica generale delle auto della Dakar 2018 è uscita rivoluzionata dalla settima tappa. Stephane Peterhansel ha rotto la sospensione quando si trovava in vantaggio rispetto agli altri ed è stato costretto a fermarsi, perdendo oltre due ore. Ne ha approfittato a piene mani Carlos Sainz, vincendo la tappa odierna e volando di conseguenza in vetta alla generale. Siamo a metà gara e lo spagnolo ha messo una bella ipoteca sulla vittoria ...

Dakar 2018 - settima tappa auto : Stephane Peterhansel rompe la sospensione! Carlos Sainz vince e vola in testa : Colpo di scena nella settima tappa, una vera e propria maratona di 737 chilometri con cui la Dakar 2018 ha iniziato il suo viaggio in Bolivia, tra pioggia e fango. Una tappa che ha smosso in maniera importante la classifica. Stephane Peterhansel ha rotto la sospensione della sua Peugeot lasciando strada al suo rivale, Carlos Sainz, che ha ringraziato e vinto la tappa con il tempo di 4h49’26”. Peterhansel si trovava in testa arrivando ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 6a tappa (11 gennaio) : Sainz rosicchia qualcosa a Peterhansel. Amos scende al 9° posto : La sesta tappa ha portato la Dakar 2018 da Arequipa a La Paz, ovvero dal Perù alla Bolivia. Il più veloce lungo i 760 chilometri totali, 313 dei quali di speciale, è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo della Peugeot ha così ottenuto il suo primo successo in questa edizione della corsa, precedendo al traguardo il compagno di squadra Stephane Peterhansel. Il francese ha perso più di 4′ oggi ma rimane comunque leader della Classifica generale, ...

Dakar 2018 - sesta tappa auto : l’acuto di Carlos Sainz! Lo spagnolo vince davanti a Stephane Peterhansel : Carlos Sainz ce l’ha fatta a cogliere il primo successo di questa Dakar 2018. Lo spagnolo è riuscito a portare la sua Peugeot nel minor tempo possibile al traguardo di La Paz, nella tappa con cui la carovana ha salutato il Perù ed è approdata in Bolivia. 760 chilometri totali, 313 dei quali di speciale, coperti dall’iberico in 2h53’50”. Sainz è stato il più veloce sin dall’avvio, arrivando davanti a tutti già al ...

Dakar 2018 : il Day-5 va a Peterhansel per le auto - Barreda vince nelle moto : nelle auto Peterhansel davanti a tutti, Loeb si ritira Il veterano francese non aveva ancora vinto quest'anno, eppure la sua regolarità di marcia gli valeva già la leadership della corsa con un ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 5a tappa (10 gennaio) : Peterhansel sempre più solo in vetta - Amos 7° : Come detto nella cronaca, Sebastien Loeb costretto al ritiro . Classifica generale (TOP10) auto Dakar 2018 POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 300 STEPHANE Peterhansel JEAN ...

Dakar 2018 - quinta tappa auto : Peterhansel trionfa - Loeb costretto al ritiro - Amos ancora in evidenza : Tornando alla cronaca, in quarta piazza, nella tappa, proprio Sainz che perde terreno rispetto al teammate non riuscendo ad interpretare il percorso tra le dune nel modo migliore, specie all'inizio, ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 5a tappa (10 gennaio) : Peterhansel sempre più solo in vetta - Amos 7° : Nella Classifica generale domina sempre di più Stephane Peterhansel, dopo il successo della quinta tappa di questa Dakar 2018, vantando un vantaggio di 31′ sul compagno di squadra Carlos Sainz. Molto più staccato Bernhard Ten Brinke, terzo assoluto e primo alfiere del team Toyota Gazoo Racing a 1 ora e 15′. Nasser Al-Attiyah torna in quarta posizione, con De Villiers in quinta. Il nostro Eugenio Amos resiste ancora in settima ...

Dakar auto - buca fatale - Loeb si ritira : il navigatore Elena deve fermarsi : Clamoroso ritiro alla Dakar auto: nel corso della quinta tappa ha dovuto abbandonare il francese Sebastien Loeb (Peugeot), fresco vincitore della frazione precedente. Durante la speciale tra San Juan ...

Dakar 2018 - quinta tappa auto : Peterhansel trionfa - Loeb costretto al ritiro - Amos ancora in evidenza : La quinta tappa della Dakar 2018, la San Juan de Marcona – Arequipa di 934 km ha sorriso a “Mr Dakar” Stéphane Peterhansel che sulla sua Peugeot ha dominato la scena, soprattutto nella seconda parte della stage, facendo la differenza grazie alle sue impareggiabili qualità di navigazione. L’asso della Casa del Leone si è imposto con il tempo finale di 02H 51′ 19′‘ precedendo le due Toyota Gazoo Racing SA ...

Rally - chi è Eugenio Amos? L’Italiano che sta stupendo tra le auto alla Dakar 2018 : La Dakar è da sempre una delle gare Rallystiche più affascinanti del pianeta. Migliaia di chilometri tra lande sconfinate, deserto, dune e sabbia. Un serbatoio di storie tra piloti e personaggi che vogliono mettersi alla prova di fronte ad una delle corse più dure del mondo. Una delle sorprese di questi primi giorni si chiama Eugenio Amos, pilota azzurro che nella quarta tappa delle auto ha stupito tutti piazzandosi al quinto posto. CHI È ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 4a tappa (9 gennaio) : Stéphane Peterhansel in vetta - dominio Peugeot - Amos 6° : Una quarta tappa dominata quella dalla Peugeot, suggellata da un tris d’assi: Loeb 1°, Sainz 2° e Peterhansel 3°. Un’egemonia che anche la Classifica generale non può che confermare, facendo da contraltare alla giornataccia in casa Toyota. Strepitoso Eugenio Amos sesto in graduatoria. LA Classifica DELLE auto dopo LA QUARTA tappa POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 300 STEPHANE Peterhansel JEAN ...

Dakar 2018 - quarta tappa auto : trionfo in casa Peugeot. Vince Sebastien Loeb - superba prestazione di Eugenio Amos quarto! : La quarta tappa della Dakar 2018 fa decisamente sorride i colori della Peugeot. La San Juan de Marcona/San Juan de Marcona, lunga 444 km, ha premiato infatti il nove volte campione del mondo di rally Sebastian Loeb che in 03H57’53” si è imposto con 1″35 di vantaggio sullo spagnolo Carlos Sainz (Peugeot) e con 3’16” sull’altro teammate Stephane Peterhansel. Una stage che ha vissuto lungamente sul confronto tra ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 3a tappa (8 gennaio) : Stephane Peterhansel saldamente in vetta - ma Al-Attiyah si fa sotto in terza posizione - davanti a Loeb : Stephane Peterhansel (Peugeot) mantiene la leadership della Dakar 2018 per quanto riguarda le auto. Il francese, infatti, limita i danni nella complicata terza tappa che ha portato i protagonisti tra Pisco a San Juan de Marcona, nel sud del Perù, vinta dal qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) che, a sua volta, sale in terza posizione con un distacco di 7:43 dalla vetta. Nella piazza d’onore, invece, troviamo il francese Cyril Despres ...