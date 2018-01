Dakar 2018 | settima tappa auto | Stephane Peterhansel rompe la sospensione! Carlos Sainz

Dakar 2018 - Barreda vince la settima tappa e cala il tris - in testa torna Van Beveren : Terza vittoria in questa Dakar 2018 per Joan Barreda, che taglia per prima il traguardo della settima tappa davanti a Van Beveren e Benavides Joan Barreda non si ferma più e, nella settima tappa della ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 7a tappa (13 gennaio) : Adrien Van Beveren ritorna in vetta con tre minuti su Kevin Benavides : dopo il relax i piloti della Dakar 2018 hanno dovuto far fronte a numerose difficoltà in questa settima tappa che li ha portati da La Paz a Uyuni. Il percorso impervio incastonato sulle montagne ad oltre 4000 metri, e la pioggia che ha reso fango gli sterrati boliviani, hanno rappresentato un severo banco di prova per i protagonisti delle moto. La classifica generale, ovviamente, ne ha risentito e ha premiato il francese Adrien Van Beveren che ...

Dakar 2018 - settima tappa moto : tra pioggia e fango emerge Joan Barreda su Van Beveren - perde terreno Benavides : Dopo il giorno di riposo, quanto mai atteso dai protagonisti, vista la difficoltà di questa Dakar 2018, si è tornati a fare sul serio anche per quanto riguarda le moto. La carovana, infatti, è ripartita dalla capitale boliviana La Paz per puntare verso Uyuni, dalla parte opposta della nazione sud-americana. La settima tappa della Dakar 2018 prevedeva una lunghezza complessiva di 727 chilometri ma la difficoltà maggiore è stata rappresentata ...

Dakar 2018 - la tappa di oggi (sabato 13 gennaio) : La Paz-Uyuni. Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Dopo il giorno di riposo concesso ai protagonisti della Dakar 2018 a La Paz, la carovana riparte per una tappa tutta in territorio boliviano che, dopo giorni particolarmente complicati, dovrebbe permettere ai piloti di vivere una giornata, forse, leggermente più tranquilla. Il chilometraggio, tuttavia, è notevole e parla di 425 chilometri di prova speciale (sui 726 complessivi) per un percorso che taglia la Bolivia da occidente ad oriente. I ...

Dakar 2018/ Diretta streaming video : orario - classifiche e percorso (7^ tappa La Paz-Uyuni) : Diretta Dakar 2018, info streaming video e tv. Dopo il riposo si torna a correre nella 7^ tappa attesa in Bolivia, dove si costeggerà anche il Salar de Uyuni.

Dakar 2018 Sainz vince tappa 6 ma Peterhansel è saldamente al comando : Era il 1979, durante il primo rally Codasur, ora noto come il Rally d'Argentina, la prova principale del Campionato del Mondo Rally WRC. Le PEUGEOT 504 ufficiali degli equipaggi Guichet / Todt e ...

Dakar 2018 - Day 6 a Sainz e Meo. I leader sono Peterhansel e Benavides : ... dopo la giornata di riposo di La Paz, la Dakar potrebbe entrare in una situazione ambientale mai vista, tale da definire una nuova dimensione del Rally più duro del mondo. Aspettiamo, e vediamo cosa ...

Dakar 2018 - clima tesissimo all'arrivo dei piloti a La Paz : sull'asfalto volano sedie e bottiglie VIDEO : all'arrivo dei piloti della Dakar in Bolivia, la popolazione ha protestato per le difficili condizioni in cui versa, lanciando sull'asfalto sedie e bottiglie Una situazione surreale, una contestazione ...

Dakar 2018 - Classifica generale altre categorie (11 gennaio) : Casale e Nikolaev sempre al vertice dei quad e dei camion. Nei SxS comanda Varela : E così si è conclusa la sesta tappa di questa Dakar 2018, la prima in territorio boliviano che non ha visto grandi cambiamenti nella classifiche dei quad, camion e sxs. Nei quad comanda sempre Ignacio Casale che, quarto nella tappa odierna, conserva il vantaggio costruito nelle stage peruviane e gestisce sapientemente il tempo guadagnato. Il cileno può contare infatti su 41’30” di vantaggio su Hernandez e 57’16” su ...

Dakar 2018 - sesta tappa altre categorie : Gonzales e Villangra trionfano ne quad e nei camion. Garrouste vince nel SxS : Quinta giornata della Dakar 2018. Oggi la carovana ha lasciato il Perù per arrivare a La Paz (Bolivia) dopo 447 chilometri di cui 313 di speciale nella Arequipa-La Paz. È stata un’altra lunga giornata che ha portato quad, camion e SxS esibirsi lungo l’Altipiano boliviano a 2500 metri d’altezza, condizioni che hanno messo a dura prova mezzi e piloti. quad In questa categoria è stato l’argentino Jeremias González Ferioli a ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 6a tappa (11 gennaio) : Sainz rosicchia qualcosa a Peterhansel. Amos scende al 9° posto : La sesta tappa ha portato la Dakar 2018 da Arequipa a La Paz, ovvero dal Perù alla Bolivia. Il più veloce lungo i 760 chilometri totali, 313 dei quali di speciale, è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo della Peugeot ha così ottenuto il suo primo successo in questa edizione della corsa, precedendo al traguardo il compagno di squadra Stephane Peterhansel. Il francese ha perso più di 4′ oggi ma rimane comunque leader della Classifica generale, ...

Dakar 2018 - sesta tappa auto : l’acuto di Carlos Sainz! Lo spagnolo vince davanti a Stephane Peterhansel : Carlos Sainz ce l’ha fatta a cogliere il primo successo di questa Dakar 2018. Lo spagnolo è riuscito a portare la sua Peugeot nel minor tempo possibile al traguardo di La Paz, nella tappa con cui la carovana ha salutato il Perù ed è approdata in Bolivia. 760 chilometri totali, 313 dei quali di speciale, coperti dall’iberico in 2h53’50”. Sainz è stato il più veloce sin dall’avvio, arrivando davanti a tutti già al ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 6a tappa (11 gennaio) : Kevin Benavides è il nuovo leader davanti a Van Beveren e Walkner : Ancora un cambio al vertice della classifica generale della Dakar 2018 per quanto riguarda le moto. Il francese Adrien Van Beveren, infatti, perde 3 minuti nei confronti dell’argentino Kevin Benavides e gli cede lo scettro della competizione sudamericana per 1:57 minuti. Al terzo posto troviamo l’austricao Matthias Walkner che, grazie ad una ottima regolarità, perde poco meno di tre minuti dalla vetta, ed è l’ultimo ...

Dakar 2018 - sesta tappa moto : Antoine Meo fa sua la tappa dimezzata - davanti al nuovo leader della generale Kevin Benavides e Toby Price : sesta tappa dimezzata per quanto riguarda le moto della Dakar 2018, ma lo spettacolo non è assolutamente mancato. La Arequipa-La Paz, con addio al Perù ed arrivo nella capitale boliviana, infatti, ha subìto un deciso taglio nella parte iniziale (in concomitanza con i tratti oltre i 4000 metri) con la conseguente riduzione dei chilometri di prove speciali. La tappa, dunque, è stata ridotta fino a 194 chilometri e ha visto la vittoria del francese ...