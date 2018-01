cyberbullismo privacy

: SE TE LO FOSSI PERSO Cyberbullismo: protocollo di intesa tra Garante per la Privacy e Polizia… - GrNet_Italia : SE TE LO FOSSI PERSO Cyberbullismo: protocollo di intesa tra Garante per la Privacy e Polizia… - mezza_parola : #news Lotta al cyberbullismo: protocollo tra Garante Privacy e Polizia di Sicilianews24 - CorrNazionale : Il Garante potrà richiedere l’intervento per identificare il gestore del sito internet o del social media dove sono… - sicilianews24 : Lotta al cyberbullismo: protocollo tra Garante Privacy e Polizia - - demmy747 : #Garante per la #Privacy e #Polizia di Stato insieme contro il #cyberbullismo: siglato Protocollo di Intesa E’... -

(Di domenica 14 gennaio 2018) È stato firmato l'accordo tra il Garante per la protezione dei dati personali e la Polizia Postale volto a rafforzare il sistema di tutele nei confronti dei minori dai pericoli del web. Il Protocollo si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare tutte quelle forme di aggressione e trattamento illecito dei dati personali riguardanti i minorenni effettuate per via telematica. Tra le azioni riparatorie che potranno essere intraprese su istanza dei minori che si ritengano vittime di atti di cyberbullismo, ci sono l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti a loro riferiti e diffusi in rete. I numeri 2016: 235 denunce 2017: 350 denunce Il cyberbullismo è diventato anche in Italia una vera e propria epidemia silenziosa: dalle 235 denunce del 2016, si è passati agli oltre 350 casi del 2017. Altrettanto numerose sono ...