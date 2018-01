Crotone | ucciso a 18 anni a colpi d' arma da fuoco per difendere sua madre

: Oggi vi racconto chi era e perchè è stato ucciso il ragazzo di Crotone - GennaroMorra : Oggi vi racconto chi era e perchè è stato ucciso il ragazzo di Crotone - screzia : RT @casamacombo: Giuseppe Parretta, 18 anni, ucciso ieri a Crotone per difendere il centro antiviolenza della madre (fonte @GenCar5) #RestI… - infoitinterno : Omicidio a Crotone, ucciso un 18enne a colpi di pistola. Si cerca il movente del delitto (Zoom24.it)… - arma_ga : Ecco l'uomo che ieri ha ucciso Giuseppe. #Crotone - Digitalys : RT @casamacombo: Giuseppe Parretta, 18 anni, ucciso ieri a Crotone per difendere il centro antiviolenza della madre (fonte @GenCar5) #RestI… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 14 gennaio 2018) Aveva da poco compiuto 18#Giuseppe Parretta, studente di un liceo artistico di #, mingherlino e pacifico, mai nessun problema con la giustizia. La sua vita è stata stroncata da un uomo adulto, Salvatore Gerace, un pluripregiudicato di 57ben noto alle forze dell'ordine che in passato l'avevano arrestato più volte. Ieri pomeriggio, Gerace l'ha freddato adi pistola VIDEO davanti agli occhi dellache il ragazzo stava difendendo nel corso di una lite, forse per questioni di vicinato. Un'esecuzione in piena regola avvenuta in via Ducarne, un vicolo nel centro storico della citta', a palazzo Lucifero nella sede dell'Associazione 'Libere donne', che da molticombatte contro la violenza sulle donne ed è presieduta proprio dalla mamma della vittima, Katia Villirillo.nell'associazione della mamma Ieri pomeriggio Giuseppe Parretta era al ...