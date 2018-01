Cristiano Ronaldo più soldi per Neymar L' ultima follia del Real Madrid

Clamoroso dalla Spagna : 'Neymar-Real Madrid - la contropartita è Cristiano Ronaldo' : ROMA - La notizia clamorosa arriva dalla Spagna e precisamente da 'El Larguero', il programma dell'emittente Cadena Ser. Il Real Madrid fa sul serio per Neymar e Florentino Perez , per provare a ...

I 100 giocatori che valgono di più al mondo : Cristiano Ronaldo soltanto 49° : TORINO - Come ogni gennaio il Cies , l'osservatorio calcistico internazionale con base in Svizzera , ha stilato la classifica dei 100 giocatori più costosi dei cinque principali campionati europei. La ...

Ribery tuona contro Cristiano Ronaldo : "Mi ha rubato un Pallone d'Oro" : Il francese del Bayern Monaco non ha dimenticato la spettacolare stagione 2012/13: "Avevo vinto tutto e invece che premiare me..."

Il calciatore più ricco del mondo? Nè Messi nè Cristiano Ronaldo - ma uno della squadra riserve del Leicester : Come di consueto ogni anno viene stilata la classifica dei calciatori più ricchi del mondo, nel 2017 ha trionfato Cristiano Ronaldo davanti a Messi e Ibrahimovic. Queste classifiche tengono conto però dei guadagni dei giocatori ma non della loro ricchezza. E per ricchezza si intendono tutti i beni, che non comprendono solo i soldi. Ebbene secondo questo criterio il giocatore più ricco al mondo risulta essere un diciannovenne che attualmente ...