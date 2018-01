Conte | ' Anche io disprezzo Mourinho'

Chelsea - c'è anche Sarri per il dopo Conte : Secondo il Daily Mail, il futuro di Conte sarebbe segnato. A fine stagione, l'allenatore italiano dovrebbe fare le valigie e lasciare i Blues. Infatti, il Chelsea sarebbe già a caccia del giusto ...

'Sono Contento che la Carmen non muoia. Una donna può anche essere un'eroina senza morire. Un bel gesto contro il femminicidio' : "Come ex allenatore della Sampdoria, io propone di cambiare risultato di finale di coppa di campioni di mondo del '92", si fa avanti un altro buontempone che si è dato nome e foto di Vujadin Boskov e ...

"Sono Contento che la Carmen non muoia. Una donna può anche essere un'eroina senza morire. Un bel gesto contro il femminicidio" : "Mi è piaciuto molto il finale cambiato della Carmen del Maggio musicale. Sono contento che la Carmen non muoia. Una donna non deve sempre essere un'eroina nella morte; una donna può anche essere un'eroina senza morire". Lo ha detto il cantante pop e conduttore tv Mika oggi a Firenze, ricevendo dal sindaco Dario Nardella l'onorificenza delle Chiavi della CittàLa Carmen di Bizet con il finale cambiato (all'insegna del no alla ...

Manchester United News; Mourinho risponde a Conte : ”Io mai squalificato per calcioscommesse” : Nel post partita di FA Cup, Mourinho risponde a Conte che aveva detto: “Forse soffre di demenza senile”. Dopo il successo del Manchester United in FA Cup contro il Derby County, è arrivata puntuale la risposta di José Mourinho ad Antonio Conte. Nel pomeriggio il tecnico del Chelsea aveva detto in sala stampa: ”Io ho atteggiamenti da clown? Forse lui soffre di demenza senile”. Il manager lusitano dello United ha ...

Fondo per le vittime anche di BPVi e Veneto Banca - Franco Conte : un punto di partenza concreto ma servono unità e mobilitazione. L'11 ... : Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d a adottareentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ...

L'Inter si affida a Raiola per acContentare Spalletti : c'è anche un piano B Video : Sono iniziate le grandi manovre del calciomercato invernale, dove molti club sperano in qualche colpo a sorpresa per rinforzare la propria squadra. E' il caso anche delL'Inter, che in estate ha consegnato una squadra non completa a Luciano Spalletti e che ora ne sta pagando le conseguenze con un solo gol in 5 partite. Involuzione che ha allontanato la squadra nerazzurra dalla vetta -7 dal Napoli e -5 dalla Juventus. Le prossime due partite ...

Politiche delle banche centrali in un Contesto di forte crescita : In risposta a questa situazione la BoJ, la Fed e la Bce segnalano di ritenere ottimale surriscaldare in una certa misura l'economia, almeno rispetto ai propri parametri ex ante di piena occupazione. ...

Politiche delle banche centrali in un Contesto di forte crescita : Il lato reale dell'economia è sempre più avanti con sorprese al rialzo, soprattutto nei dati sulla fiducia, ma anche nei dati reali. È importante sottolineare che la regione sta recuperando il ...

Non solo 4K : la Messa di Natale in San Pietro verrà ripresa anche in 8K : Colpisce che la prima sperimentazione 8K, la prossima frontiera della riproduzione video (sostenuta e spinta nel mondo soprattutto da NHK, l'emittente giapponese) avvenga in Vaticano, nell'...

Banche - anziana Contestò Renzi : il Pd la querela. E poi fa marcia indietro : Dopo la contestazione, la querela. Al Pd, a quanto pare, non bastava che Giovanna Mazzoni avesse perso tutti i suoi risparmi con la truffa delle Banche. Ora l'ha pure querelata per diffamazione. Soltanto l'intervento della segreteria provinciale ha evitato tutto. E così alla fine il Pd nazionale ha ritirato la querela. Facciamo un passo indietro. Forse ricorderete la signora di Ferrara che il 2 settembre a Bologna si intrufolò alla ...

Commissione banche - Deutsche Bank : "Consob non ci ha Contestato la vendita di titoli nel 2011" : MILANO - La Consob non ha 'contestato nulla' alla Deutsche Bank sia nel 2011 che nel 2016 in relazione alle attività di negoziazione dei titoli di Stato italiani nel primo semestre 2011 quando dismise ...