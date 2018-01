Compie 30 anni il laboratorio sotterraneo più grande del mondo Quello del Gran Sasso

Emanuela Orlandi Compie 50 anni. Il Vaticano sa che fine ha fatto? : Il Vaticano sa che fine ha fatto Emanuela Orlandi, chi sono i responsabili della sua scomparsa e, se fosse confermata l’ipotesi più infausta, dove sono nascosti i suoi resti? Il fratello Pietro ne è convinto: “C’è stata una lunga trattativa tra la procura di Roma e la Santa Sede che era arrivata a un punto di svolta. A condurla è stato il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo che si è più volte recato in Vaticano con i documenti ...

Nicola Crocetti editore da Nobel La sua "Poesia" Compie 30 anni : Davide Brullo Al principio fu F.T. Marinetti. Era il 1905 e il guascone, a Milano, s'inventò Poesia, radunando intorno alle ginocchia un gruppo di adepti, Sem Benelli, Luciano Folgore, Govoni, ...

La Vespa Rally Compie 50 anni : "figlia" della contestazione - costava 187mila lire - : Grazie alle eccellenti prestazioni, alla notevole economia d'esercizio, alla facilità d'uso e, soprattutto, al grande prestigio che si conquistarono in breve tra il pubblico degli appassionati ...

Kate Middleton - la duchessa di Cambridge Compie 36 anni : ecco con chi ha festeggiato : Tanti auguri Kate Middleton! La duchessa di Cambridge compie oggi 36 anni e festeggia in attesa del terzo figlio. NEW: the Royal trio attended an engagement at Paddington...

Radio : 'Tutto il calcio' Compie 58 anni : (ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Qui Ameri a te Ciotti". La litania ha risuonato nell'etere per decenni e, pur cambiando l'ordine o il timbro delle voci, non ha mai perso il proprio fascino. 'Tutto il calcio ...

Gattuso Compie 40 anni : 'Auguri Mister!' : Il Milan festeggia i 40 anni di Rino Gattuso e lo fa sul web con un messaggio dedicato al tecnico rossonero. 'Giocatore prima, allenatore poi - scrive la società - Esempio di umiltà, determinazione e ...

Milan - Gattuso Compie 40 anni : la lettera di Ancelotti è da brividi! : L’ex tecnico del Milan, Carlo Ancelotti, per fare gli auguri a Gennaro Gattuso, che oggi compie 40 anni, ha pubblicato una lettera da brividi sulla ‘Gazzetta dello Sport’. Parole sincere e davvero toccanti quelle dell’ex tecnico rossonero: “Quarant’anni anni, caro Rino, meritano una lettera d’auguri seria, mica soltanto una telefonata, le nostre solite chiacchiere, i nostri scherzi. Quarant’anni sono un momento di ...

Aemilia - il maxi-processo per ‘ndrangheta Compie due anni e l’Emilia è ancora divisa. Ora tocca (di nuovo) alla politica : L’inizio della fine per il processo Aemilia è segnato per giovedì 1 febbraio 2018, ma prima sarà di nuovo la politica a tornare a processo. A tre anni dalla notte del 28 gennaio 2015, quando 117 arresti segnarono la più grande operazione della Direzione Antimafia contro la ‘ndrangheta nel nord Italia, salvo sorprese la parola passerà ai pubblici ministeri per le arringhe. Il processo, iniziato nel marzo 2016, ha appena spento la seconda ...

ADRIANO CELENTANO - Compie 80 ANNI "IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK" : Spegne 80 candeline “il molleggiato” più famoso d’Italia. Sono davvero in pochi a rappresentare la cultura nazionalpopolare italiana com’è in grado di farlo ADRIANO CELENTANO. La sua storia è quella di tutti di noi, o meglio di uno di noi, ed è lunga ben ottanta ANNI. Tutto comincia il 6 gennaio 1938, quando ADRIANO CELENTANO nasce a Milano in quella celeberrima via Gluck, nei pressi DELLA Stazione Centrale, che renderà immortale e famosa con ...

