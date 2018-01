Colpi di pistola contro il negozio dei bengalesi | ferito alla testa bimbo di 11 anni nel

Crotone - diciottenne ucciso da tre Colpi di pistola in strada in pieno centro : fermato il presunto killer : Crotone - Una banale lite per motivi di vicinato. Ci sarebbe un movente banale dietro la morte di un ragazzo di appena 18 anni, Giuseppe Parretta, ucciso a colpi di pistola, a Crotone, da un uomo di...

Crotone - diciottenne ucciso a Colpi d'arma da fuoco : tre Colpi di pistola in pieno petto : L'omicidio di Giuseppe Parretta sarebbe avvenuto al culmine di una lite e sarebbe avvenuto all'interno dell'associazione contro la violenza sulle donne di cui la madre è presidente. Fermato il presunto autore del delitto, il 57enne Salvatore Gerace, già noto alle forze dell'ordine

Napoli - donna ferita durante una stesa : trovati Colpi di pistola contro edificio vicino : Tre fori di pistola sono stati trovati in un portone di via Evangelista Torricelli, 336, a Pianura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Bagnoli, che hanno repertato altri fori nel ...

Germania - Colpi di pistola sull'auto di Deniz Naki : La squadra dell'Amedspor era balzata agli onori della cronaca per un tweet dedicato alle vittime del conflitto turco-curdo. Il 2 febbraio del 2016, infatti, l'unità anti-terrorismo della polizia ...

OMICIDIO A VENEZIA/ Ivano Gritti - ucciso a Colpi di pistola davanti casa : fermato un sospetto (ultime notizie) : OMICIDIO a VENEZIA, Ivano Gritti, 47enne con alle spalle diversi precedenti penali, è stato ucciso nella notte davanti casa del suo presunto assassino. Un sospetto è stato fermato(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:44:00 GMT)

Venezia - Colpi di pistola nella notte : ucciso davanti casa - fermato un sospetto : Venezia - Un Veneziano di 48 anni, Ivano Gritti , è stato ucciso a Venezia verso l'una di questa notte, nel sestiere di San Polo: è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava all'esterno ...