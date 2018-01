: Clamoroso #Bologna, tensione in allenamento: confronto #Donadoni-tifosi, confermato l'addio di #Verdi [VIDEO] - CalcioWeb : Clamoroso #Bologna, tensione in allenamento: confronto #Donadoni-tifosi, confermato l'addio di #Verdi [VIDEO] - AlbertoBiondi : RT @RafAuriemma: Tensione a #Bologna per l’imminente cessione di #Verdi al #Napoli! - Diego31883 : RT @_SiGonfiaLaRete: Quanto meno inusuale quanto successo in queste ore a #Bologna ?? - _SiGonfiaLaRete : Quanto meno inusuale quanto successo in queste ore a #Bologna ?? - RafAuriemma : Tensione a #Bologna per l’imminente cessione di #Verdi al #Napoli! -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 gennaio 2018) Sono ore calde in casa, in particolar modo tiene banco il mercato, con la cessione di Verdi (che sembra confermata anche dalle parole di) ormai imminente. I supporters hanno dato la colpa al tecnico dei bolognesi, Roberto: “E’ colpa tua se Verdi va via”. Questa la risposta dell’ex commissario tecnico dell’Italia: “Ma voi pensate che io sia contento se vendono il giocatore migliore della squadra così posso dimostrare che sono bravo e posso fare senza di lui? Io ho soltanto detto che di fronte alla scelta di andare in un grande club non ho saputo dire di no a quella che per me era la possibilità della vita, ma ho anche detto che da allenatore spero che Verdi rimanga. Questa è una scelta che spetta a Simone, ma non mettiamo il carro davanti ai buoi”., ecco il video L'articolo, ...