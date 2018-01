Cina | affonda petroliera iraniana | nessuna speranza per i dispersi Rischio disastro

Cina - affonda la petroliera iraniana con 136mila tonnellate di greggio : allarme ambientale : È affonda ta la petroliera iraniana che era entrata in collisione con un mercantile il 6 gennaio, con una successiva esplosione a bordo, nel Mar della Cina . Lo riferisce la Bbc citando media...

Affonda la petroliera iraniana in fiamme al largo della Cina : rischio ambientale : La petroliera iraniana su cui si è sviluppato un incendio al largo della Cina è Affonda ta: lo hanno reso noto i media ufficiali cinesi. “In base alle notizie fornite dall’Amministrazione pubblica oceanica, la Sanchi è colata interamente a picco“, riferisce l’agenzia di stampa Xinhua. La nave, che trasportava 136mila tonnellate di idrocarburi leggeri, è andata a fuoco il 6 gennaio dopo una collisione con un mercantile, a ...

Nba : Hood trasCina Utah con gli Spurs. DeRozan 45 affonda Philadelphia : I Sixers, e tutta Philadelphia con loro, si inchinano al cospetto della miglior prestazione in carriera di DeMar DeRozan. 45 punti per il figlio di Compton, coi Raptors che passano in rimonta e ...