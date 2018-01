: Cina, affonda petroliera iraniana: a bordo 136mila tonnellate di petrolio, si teme il disastro ambientale. “Morti 2… - silviabest77 : Cina, affonda petroliera iraniana: a bordo 136mila tonnellate di petrolio, si teme il disastro ambientale. “Morti 2… - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Cina, affonda petroliera iraniana con 136mila tonnellate di greggio - lombardo105 : Cina: affonda petroliera iraniana, rischio disastro ambientale. Morte 32 persone - lombardo105 : Cina: affonda petroliera iraniana, rischio disastro ambientale. Morte 32 persone - lombardo105 : Cina: affonda petroliera iraniana, rischio disastro ambientale. Morte 32 persone -

(Di domenica 14 gennaio 2018) Circadiultraleggero riversati nel Mar della. Èta lache era entrata in collisione con un mercantile il 6 gennaio scorso, provocando una successiva esplosione a. Lo riferisce la Bbc citando media cinesi. Siora il disastro ambientale, anche se le autorità di Pechino cercano di minimizzare riferendo che “non c’è una grossa chiazza” in mare. Poco fa l’Iran ha invece annunciato che non ci sono più speranze per i 29 marinai dispersi, mentre tre corpi erano già stati recuperati nei giorni scorsi. LaSanchi si era scontrata col mercantile CF Crystal di Hong Kong. I quantitativi che aveva asono allarmanti:la Exxon Valdez aveva un carico di 1,26 milioni di barili di greggio quando nel 1989 ne riversò 260.000 in Alaska, causando uno dei più gravi disastri ambientali mai registrati. Il ...