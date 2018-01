Cina | affonda petroliera con 136mila tonnellate di greggio a bordo

Cina - affondata la petroliera iraniana : 29 marinai morti e si teme un disastro ambientale : Cina , affondata la petroliera iraniana : 29 marinai morti e si teme un disastro ambientale Nessuna speranza per i marinai Continua a leggere L'articolo Cina , affondata la petroliera iraniana : 29 marinai morti e si teme un disastro ambientale sembra essere il primo su NewsGo.

Cina - affonda petroliera iraniana : a bordo 136mila tonnellate di petrolio - si teme il disastro ambientale. “Morti 32 marinai” : Circa 136mila tonnellate di petrolio ultraleggero riversati nel Mar della Cina . È affonda ta la petroliera iraniana che era entrata in collisione con un mercantile il 6 gennaio scorso, provocando una successiva esplosione a bordo . Lo riferisce la Bbc citando media cinesi. Si teme ora il disastro ambientale, anche se le autorità di Pechino cercano di minimizzare riferendo che “non c’è una grossa chiazza” in mare. Poco fa l’Iran ...

