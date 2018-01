Ciclismo | ' Senza salbutamolo Froome non avrebbe vinto 4 Tour de France'

Vincenzo Nibali : “Il Ciclismo Senza Alberto Contador sarà meno divertente. L’Argentina per me è un talismano” : Vincenzo Nibali sa che potrebbe vincere a tavolino la Vuelta di Spagna 2017, a seguito della positività al salbutamolo di Chris Froome. Un’ipotesi che non stuzzica la fantasia dello Squalo, per il quale contano solo i successi ottenuti sulla strada. Per questo il 33enne messinese è più carico che mai per iniziare una nuova stagione in cui inseguire obiettivi ambiziosi come il Tour de France, la Liegi-Bastogne-Liegi ed i Mondiali di ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Con o senza Froome - Vincenzo Nibali può lottare per il Tour de France” : Gli obiettivi 2018 di Vincenzo Nibali sono tracciati: una primavera in cui puntare alle classiche, con il mirino sulla Liegi-Bastogne-Liegi, poi l’assalto al Tour de France, prima di affrontare la Vuelta in preparazione ai Mondiali di Innsbruck. Alla Grande Boucle lo Squalo dovrebbe ritrovarsi come grande avversario Chris Froome. Il condizionale è d’obbligo, perché il britannico si trova a fare i conti con la positività al ...

Ciclismo - il Team Bahrain senza limiti su Nibali Video : Mancano ormai meno di tre settimane al debutto stagionale di Vincenzo Nibali [Video]. Il capitano del #Team Bahrain Merida partira' anche quest’anno dall’Argentina, dal Tour de San Juan che scatta il 21 gennaio. Il programma di Nibali è stato gia' svelato, con le classiche, il Tour de France e i Mondiali di Innsbruck nel mirino. Il Team Bahrain Merida ha posto l’asticella ai massimi livelli per il suo campione, come dichiarato dal Team manager ...

Ciclismo - il Team Bahrain senza limiti su Nibali : Mancano ormai meno di tre settimane al debutto stagionale di Vincenzo Nibali. Il capitano del Team Bahrain Merida partirà anche quest’anno dall’Argentina, dal Tour de San Juan che scatta il 21 gennaio. Il programma di Nibali è stato già svelato, con le classiche, il Tour de France e i Mondiali di Innsbruck nel mirino. Il Team Bahrain Merida ha posto l’asticella ai massimi livelli per il suo campione, come dichiarato dal Team manager Brent ...

Ciclismo - ancora tanti italiani senza squadra Video : Sono ancora in tanti i corridori italiani a caccia di una sistemazione per la stagione 2018. La contrazione di molte #Squadre, che hanno ridotto gli organici in virtù delle nuove regale pronte ad entrare in vigore, hanno reso ancora più difficile una situazione che gia' negli anni scorsi era sempre critica in questo periodo. Le squadre più importanti [Video]hanno ormai chiuso i propri organici da tempo, ed anche nella categoria Professional ...

Ciclismo - i corridori italiani senza contratto. Alla ricerca di un ingaggio per il 2018 : Purtroppo il problema dei corridori senza contratto non sembra passare anno dopo anno. Tra squadre che chiudono, fusioni e problemi di vario tipo che non conducono al rinnovo, purtroppo diversi atleti sono costretti ad appendere la bicicletta al chiodo. Quando siamo ormai arrivati a metà dicembre e quasi tutte le squadre hanno chiuso l’organico, andiamo a vedere tutti i corridori italiani che ancora non hanno un posto per la prossima ...

Ciclismo femminile - la triste storia di Anna Stricker. Da grande promessa ad un presente senza contratto : Il futuro di Anna Stricker come ciclista è appeso ad un filo. Tutto, per lei come per le future compagne di squadra, è cambiato a fine ottobre: la Lensworld Kuota, a causa di cambi all’interno della dirigenza della società che sponsorizzava la squadra, ha chiuso i battenti, lasciando diverse ragazze a piedi. A soli 23 anni, dunque, Anna si trova davanti alla possibilità di poter lasciare il Ciclismo, come ha scritto anche sul suo profilo ...

Gran Bretagna - da senzatetto a campione di ultraCiclismo - la toccante storia di Celso Fonseca : ... pedalando 24 ore nella pista del Centro Maindy, e ha già ricevuto decine di inviti per continuare a praticare questo sport in maniera professionale. 'Sono scioccato, ho già sentito parlare di ...

Ciclismo - Fabio Taborre senza pace. Dopo il doping - é indagato per furto aggravato! : Un Fabio Taborre senza pace, è il caso di dirlo...L’ex corridore professionista positivo all’ormone della crescita e squalificato 4 anni fino al 26 luglio 2019, è stato infatti arrestato dai carabinieri di Pescara per furto aggravato! Il 32enne abruzzese era stato colto in fragrante il 27 giugno mentre a Montesilvano, insieme ad un’altra persona, era dedito al recupero di due auto rubate. In questo senso è stata aperta ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Mancester 2017 : quartetto maschile settimo senza Filippo Ganna. Elisa Balsamo si difende nell’omnium : La seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Manchester, non si apre come sperato per i colori azzurri. Infatti nell’inseguimento a squadre maschile l’Italia chiude le qualificazioni in settima posizione e non potrà quindi ripetere il successo di Pruszkow. Nella squadra azzurra si è fatta sentire l’assenza di due corridori fondamentali come Filippo Ganna e Simone Consonni, impegnati con i rispettivi team. ...

Ciclismo su pista - situazione critica in Italia : piove dentro al Velodromo di Montichiari! Villa e Salvoldi : “Senza l’impianto regrediamo subito - temiamo la chiusura” : L’Italia del Ciclismo su pista continua a mietere successi, nel weekend di Coppa del Mondo gli azzurri sono stati letteralmente strepitosi a Pruszkow conquistando tra le altre cose anche i due ori con i due quartetti dell’inseguimento, ma i risultati sembrano non poter bastare per meritarsi tutti i riguardi necessari per mantenere il movimento ai massimi livelli. Il Velodromo di Montichiari, l’unico al coperto nel nostro Paese, ...