“Ciao Oliver” | il post commovente di Antonella Clerici

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 14 gennaio 2018) “Ciao Oliver grazie di tutto“. Inizia così ildisu Instagram per il suo cane. “Sei stato uno straordinario compagno di vita – scrive ancora la presentatrice che ha dovuto salutare il suo labrador dopo 15 anni – con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e x me sei stato il mio primo figlio“. “Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu.ti porterò sempre nel mio cuore – aggiunge la– non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così mentre guardi il mare che amavi tanto…..e ti lascio andare come estremo atto di amore x te“. Laha sempre raccontato del suo affetto nei confronti del suo Oliver e sul suo profilo Instagram il suo labrador è tra i protagonisti principali. Ad agosto la regina dei fornelli aveva raccontato ...