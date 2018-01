Che tempo che fa Ospiti 14 Gennaio 2018 e diretta | Luciana Littizzetto e il finale

Meryl Streep/ Si torna a parlare del caso molestie ( Che tempo che fa) : L’attrice statunitense Meryl Streep ospite da Fabio Fazio a Che tempo Che Fa per la presentazione del film The Post. Nel film diretto da Steven Spielberg anche Tom Hanks.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 22:09:00 GMT)

STEVEN SPIELBERG/ Il perché dell'assenza a Che tempo che fa : STEVEN SPIELBERG , noto regista americano, tra gli ospiti di Che tempo che fa oggi 14 gennaio 2018: in sala l'ultimo film The Post, con Tom Hanks e Meryl Streep(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:51:00 GMT)

TOM HANKS/ "Trump? Vuole metterci qualcosa intorno al collo - ma non credo sia una medaglia" (Che tempo che fa) : Tom HANKS, attore americano, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda oggi domenica 14 gennaio 2018 su Rai Uno in prima serata(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:23:00 GMT)