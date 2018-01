C’è un solo padrone per le charts europee | Ed Sheeran

Australian Open 2018 : il tabellone maschile. Strada in discesa per Nadal. Per Federer non C’è solo Djokovic. Quante insidie per Dimitrov : Al termine del sorteggio del tabellone maschile degli Australian Open sicuramente il più felice di tutti sarà stata Rafa Nadal. Mai come in questa edizione c’erano tanti ostacoli e pericoli, ma il maiorchino li ha praticamente evitati tutti. La sensazione è quella che il numero uno del mondo abbia davvero la Strada spianata addirittura fino alla semifinale, quando sul suo cammino dovrebbe incrociare il bulgaro Grigor Dimitrov, vincitore ...

Samsung Galaxy J2 Pro (2018) ufficiale : del 2018 C’è solo il prezzo - nient’altro : Fa un po' sorridere leggere la scheda tecnica del Samsung Galaxy J2 Pro (2018) considerando che egli stesso ci ricorda, con il nome, che siamo nel 2018, anche se poi sembra uno smartphone di anni fa. L'articolo Samsung Galaxy J2 Pro (2018) ufficiale: del 2018 c’è solo il prezzo, nient’altro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Israele-Palestina - per il Papa C’è un’unica soluzione. E non dipende solo da Trump : A Natale Papa Francesco è stato netto. Il primissimo messaggio che ha scandito è che in Terra Santa l’unica soluzione consiste nei “due Stati”. Uno israeliano e uno palestinese. Padre Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è stato altrettanto netto a Betlemme: “Intorno a noi (c’è) una guerra che ogni giorno l’Erode di turno combatte per diventare più grande, per occupare più spazio, per difendere posizioni e confini”. In Vaticano hanno ...

Verdi - il presidente rossoblu Saputo : “Non C’è solo il Napoli su di lui” : Simone Verdi è uno dei nomi caldi del calciomercato Napoli. L’attaccante del Bologna, finito nel mirino del club azzurro, potrebbe tornare alla corte di Sarri dopo l’esperienza avuta con l’allenatore toscano all’Empoli. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, il presidente rossoblu Joey Saputo ha fatto il punto della situazione: “Verdi? Non c’è solo il Napoli […] L'articolo Verdi, il ...

Hacking Team - il super sospettato Usa : “Non c’entro - ho solo comprato droga coi Bitcoin” : Dopo oltre due anni di indagini sull’attacco informatico contro Hacking Team - la nota società di Milano che vende software spia a governi e forze dell’ordine e che il 6 luglio 2015, a causa di una incursione informatica, subì una fuga di dati da 400 GB - è arrivata la richiesta di archiviazione del pm per tutti gli indagati. Anche se tra questi em...

Di Maio : “C’è una guerra sociale in corso - solo l’Europa può salvarci” : Si dice che l’Europa sia il motivo per cui non scoppiano guerre, ma io una guerra in corso la vedo, è una guerra sociale alimentata da disparità e povertà». Il tono della voce di Luigi Di Maio si fa serio e preoccupato, almeno sino a che cala la soluzione che non ti aspetti. «Non dico che l’Ue ne sia la causa principale - spiega il leader M5S -, ma...

Luca Bizzarri provoca : “A Genova C’è solo una squadra…” - duro comunicato della Samp e tweet di Garrone : Luca Bizzarri, comico genovese e da pochi mesi presidente di Palazzo Ducale, nell’ambito del 25° premio “Lo sportivo ligure dell’anno”, ha premiato l’attaccante del Genoa Pietro Pellegri e si è lasciato sfuggire una battuta che non è piaciuta alla Sampdoria: “Sono felicissimo di premiare Pietro che gioca nell’unica squadra di questa città“. Il club blucerchiato non ha digerito questa frase e ha ...

Rigopiano - il braccio destro di D’Alfonso solo 2 ore in ufficio. “C’è gente sotto una slavina”. “Il governatore se ne frega” : Ci furono “sovrapposizioni e fraintendimenti”, turbine ‘doppione’ e altre che scompaiono. Ci furono anche “disposizioni confliggenti”, sintetizzano i carabinieri del Noe di Pescara, nella gestione dell’emergenza neve in Abruzzo nelle ore in cui la neve si accumulava e poi, spinta giù dal terremoto, travolse l’hotel Rigopiano di Farindola seppellendo 29 persone. E intanto i cellulari squillavano, ...

Professione videomaker - Giorgio Magarò : non C’è solo Youtube : “Il set cinematografico è una metafora dove la collaborazione, a volte forzata, è necessaria per produrre qualcosa insieme. Devi trovare le strategie umane più adatte per lavorare con le altre persone e dare il tuo meglio mettendoti in gioco per la riuscita di un progetto,” dice il regista Giorgio Magarò svelando la sua natura di educatore e videomaker che divide la propria attività tra la regia di spot, videoclip musicali, performance ...

Italia - Ventura rompe il silenzio : “Credevo di farcela. Sconfitte? Non C’è solo una verità” : Italia, Ventura rompe il silenzio: “Credevo di farcela. Sconfitte? Non c’è solo una verità” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia, Ventura rompe IL silenzio – E’ ancora tantissima la delusione per la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi mondiali. La debacle contro la Svezia ha inevitabilmente lasciato ...

Ostia - niente Pd al corteo contro mafia e fascismo? Fassina : “Tatticismo irresponsabile”. Dei dem C’è solo Montino : Alcune centinaia di persone hanno preso parte ad Ostia a ‘Fermiamo la violenza fascista e Mafiosa“, la manifestazione indetta in seguito all’aggressione del giornalista di Nemo e del suo operatore tv, promossa dal ‘Laboratorio civico X’ di Don Franco De Donno e rilanciata in rete dalla Sindaca di roma, Virginia Raggi. Promotori ed organizzatori ci tengono a chiarire la natura apartitica della manifestazione: ...

A Milano C’è un nuovo ristorante dove troverai solo patate : È una vera e propria ode alla patata. Nel senso più gastronomico del termine, si intende, a scanso di doppi sensi che tanto – ne siamo convinti – salteranno fuori comunque. Ma poco male, in fondo. A Milano, e per la precisione al 12 di via Alessandro Volta, in zona Moscova, ha aperto i battenti da qualche settimana il ristorante Gialle & co: un curioso posticino con una manciata di posti a sedere, dallo stile rurale, eppure in qualche modo ...