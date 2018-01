C' E' POSTA PER TE 2018 Ospiti e diretta | Loredana rivuole suo figlio Prima puntata

VINCENZINA RITROVA CARLO BOTTO/ Anzi 4 - e la sua "poesia" spopola : è la regina dei meme (C'è POSTA PER Te) : La signora VINCENZINA a C'è Posta per Te: spopola sui social la storia della signora che ha cercato da Maria De Filippi un suo amore di gioventù, CARLO BOTTO, tra 4 signori omonimi(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 00:35:00 GMT)

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - C'è POSTA PER te/ Sorpresa per Chiara - ma un dettaglio stona : Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi saranno tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te, programma di Maria De Filippi. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 23:45:00 GMT)

C'è POSTA PER te 2018 / Ospiti e diretta : Michelle Hunziker aiuta Giuseppe (Prima puntata) : C'è Posta per te, anticipazioni e Ospiti prima puntata 13 gennaio: Maria De Filippi accoglie in studio Gonzalo Higuain, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 23:28:00 GMT)

Maria De Filippi/ La sindaca Virginia Raggi accetta la proPOSTA della conduttrice per i ragazzi di Amici : Maria De Filippi torna a parlare del Festival di Sanremo e della mancanza dei giovani dei talent ma si prepara anche a tornare regina della prima serata del sabato con C'è Posta per Te(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 23:25:00 GMT)

SPOSA LA DOTTORESSA DEL FRATELLINO MORTO DI TUMORE/ Video - insiste : "è quella giusta" (C'è POSTA PER te) : SPOSA la DOTTORESSA del FRATELLINO MORTO di TUMORE: Luigi sposerà Roberta, la donna che suo fratello prima di morire aveva insistito per fargli conoscere (C'è Posta per te)(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 23:12:00 GMT)

C’è POSTA PER te – Prima puntata del 13 gennaio 2018 – Ospite Gonzalo Higuain. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, da questa sera torna con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo (esclusa la settimana del […] L'articolo C’è posta per te – Prima puntata del 13 gennaio 2018 – Ospite Gonzalo Higuain. sembra essere il primo su Un Due ...

C'E' POSTA PER TE 2018 / Ospiti e diretta : il terzo signor Carlo (Prima puntata) : C'è POSTA per te, anticipazioni e Ospiti prima puntata 13 gennaio: Maria De Filippi accoglie in studio Gonzalo Higuain, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 22:42:00 GMT)

C'è POSTA PER Te - Maria De Filippi si commuove raccontando la storia di Salvatore - poi arriva Higuain : Prima serata con grandi emozioni per C'è Posta pe te. La puntata si apre con un regalo, ovvero Gonzalo Higuain. Ad entrare in studio sono Pasqualina e suo marito: 'Quando li ho conosciuti, mi hanno ...

C’è POSTA PER te - tutti pazzi per Alessio : il pubblico fa una richiesta a Maria : C’è posta per te, chi e come si chiama il ragazzo con i baffi e gli occhi azzurri? Alessio, il fidanzato di Noemi C’è posta per te continua a lasciare il segno. Questa volta a far mormorare il pubblico, e in particolar modo quello femminile, è il giovane Alessio. Occhi azzurri e baffetti, il ragazzo […] L'articolo C’è posta per te, tutti pazzi per Alessio: il pubblico fa una richiesta a Maria proviene da Gossip e Tv.

MARIA DE FILIPPI/ In lacrime a C'è POSTA PER te per la storia di Luigi : "Sono in difficoltà" : MARIA De FILIPPI torna a parlare del Festival di Sanremo e della mancanza dei giovani dei talent ma si prepara anche a tornare regina della prima serata del sabato con C'è Posta per Te(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 22:00:00 GMT)

C'è POSTA PER te 2018 / Ospiti e diretta : il regalo di Higuain (Prima puntata) : C'è Posta per te, anticipazioni e Ospiti prima puntata 13 gennaio: Maria De Filippi accoglie in studio Gonzalo Higuain, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 21:53:00 GMT)

Maria De Filippi ferma C’è POSTA PER te con le lacrime agli occhi : la storia di Pasqualina emoziona la conduttrice FOTO : C’è posta per te: Maria De Filippi si commuove con la storia di Pasqualina, presente anche Higuain C’è posta per te è tornato con il suo classico stile: quello emozionante e strappalacrime. La prima storia della nuova edizione non ha commosso solo il pubblico in studio e a casa ma pure la conduttrice Maria De […] L'articolo Maria De Filippi ferma C’è posta per te con le lacrime agli occhi: la storia di Pasqualina emoziona ...

C'E' POSTA PER TE 2018 / Ospiti e diretta : Luigi in lacrime per il fratello scomparso (Prima puntata) : C'è POSTA per te, anticipazioni e Ospiti prima puntata 13 gennaio: Maria De Filippi accoglie in studio Gonzalo Higuain, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 21:34:00 GMT)

Gonzalo Higuain - C'è POSTA PER te/ Il Pipita in studio per sorprendere Luigi : tutti commossi in studio : Gonzalo Higuain sarà uno degli ospiti della prima puntata della ventunesima edizione di C'è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 21:31:00 GMT)