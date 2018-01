: RT @AlessiaMorani: Azzerate le commissioni se si usano carte di credito o bancomat per acquisti nei negozi ed online, anche se si spendono… - SacchiGg : RT @AlessiaMorani: Azzerate le commissioni se si usano carte di credito o bancomat per acquisti nei negozi ed online, anche se si spendono… - LisaDiGiovanni2 : La nuova direttiva dell'Unione Europea sui servizi di pagamenti "PSD2" permetterà ai consumatori di risparmiare... - silvermelluso : RT @AlessiaMorani: Azzerate le commissioni se si usano carte di credito o bancomat per acquisti nei negozi ed online, anche se si spendono… - LisaDiGiovanni2 : Carte di credito o debito: addio ai costi extra - LisaDiGiovanni2 : Carte di credito o debito: addio ai costi extra -

(Di domenica 14 gennaio 2018) La nuova direttiva dell'Unione Europea sui servizi di pagamenti "PSD2" permetterà ai consumatori di risparmiare circa 550 milioni di euro all'anno. Lo afferma il vicepresidente della Commissione UE Dombrovskis. Con la nuova norma verranno inoltre tagliati tutti iche venivano applicati a coloro che effettuavano pagamenti e quindi transazioni online condi. La manovra prevede inoltre l'inserimento di ulteriori requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici per tutti i consumatori, siano esse aziende o privati. Riduzioni di responsabilità per i cittadini anche sulle transazioni non autorizzate e "rimborso incondizionato" per pagamenti in euro che verranno effettuati direttamente. In definitiva si azzerano iper acquisti ed aumentano i diritti dei consumatori. Direttiva europea sui servizi a pagamento (PSD2) Le feste natalizie appena ...