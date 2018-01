Carte di credito o debito | addio ai costi extra Video

Carte di credito - si cambia : meno balzelli e commissioni : ... online e mobili, che porteranno vantaggi per l'economia e la crescita' Il rischio prezzi La novità, ben accolta dai consumatori, ha sollevato però qualche dubbio per il rischio che possa rivelarsi ...

Carte di credito - si cambia : meno balzelli e commissioni : Carte di credito a costo zero. L'Europa mette finalmente ordine nella giungla dei pagamenti online, o in negozio tramite pos, eliminando una volta per tutte le commissioni extra che gravano spesso sul conto finale di una transazione. Una rivoluzione per il consumatore che potrebbe aiutare la penetrazione dei pagamenti elettronici, finora visti con sospetto nel nostro Paese.La passione degli italiani per il contante non è una novità, così ...