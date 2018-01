Carmen Russo Torna in televisione dopo il flop al Grande Fratello Vip Domenica In

Carmen RUSSO/ Video : "Anche i gay possono essere degli ottimi genitori" (Domenica In) : Video, CARMEN RUSSO, ospite a Domenica In, ripercorre alcuni aspetti della sua vita privata e parla di un argomento delicato come l'adozione delle coppie gay.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 02:47:00 GMT)

VINCITORE BAKE OFF CELEBRITY 2017/ Ecco le coppie in gara : Carmen Russo pronta a trionfare! (oggi - 8 dicembre) : VINCITORE BAKE Off Italia - CELEBRITY Edition 2: tutte le coppie in gara dei due appuntamenti su Real Time con Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 17:30:00 GMT)

Bake Off Italia-Celebrity edition 2017 - anticipazioni puntata dell'8 dicembre : concorrenti sorelle Carrisi-Carmen Russo-Georgia Luzi... : Venerdì 8 dicembre alle 21.10 su Real Time (canale 31) andrà in ondala prima delle due puntate di Bake Off Italia-Celebrity edition 2017.Conduce Benedetta Parodi mentre i tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara si troveranno a giudicare 16 coppie composte da personaggi famosi.prosegui la letturaBake Off Italia-Celebrity edition 2017, anticipazioni puntata dell'8 dicembre: concorrenti sorelle Carrisi-Carmen Russo-Georgia ...

Carmen Russo - dopo il Gf Vip : "Avrei voluto un altro figlio - ma è tardi" : Carmen Russo è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, in una 'toccata e fuga' durata solo due settimane, anche se - a suo dire - si stava divertendo. Lei poi è una veterana dei reality, dopo tre edizioni dell'Isola dei Famosi, due in Italia e una in Spagna... In una lunga intervista a Chi, Carmen racconta che sì, il successo televisivo ci può stare, ma il suo successo più grande è la figlia Maria...Secondo lei il Grande Fratello alla ...

Carmen Russo attacca Giulia De Lellis : “Pensa a se stessa e basta. Degli altri non gliele importa niente - a meno che non le servano” : Grande Fratello Vip, le parole di Carmen Russo su Giulia De Lellis Eliminata da qualche settimana dal Grande Fratello Vip, Carmen Russo non ha paura di attaccare la prima finalista del reality show: Giulia De Lellis. La ballerina e showgirl, senza troppi giri di parole, ha attaccato la fidanzata di Andrea Damante sulle pagine del […] L'articolo Carmen Russo attacca Giulia De Lellis: “Pensa a se stessa e basta. Degli altri non gliele ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser squalificati per atti osceni?/ L'accusa di Carmen Russo (GF VIP 2) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a rischio squalifica a casua di atti osceni consumati nella casa del Grande Fratello Vip 2017? Il pubblico furioso con la coppia(Pubblicato il Sat, 11 Nov 2017 19:26:00 GMT)

Ospite di Frigo dell'11 novembre 2017 Tinto (voto: 6), conduttore e padrone di casa di Frigo (6), il programma di Rai2 in onda alle 10.30, avrà come ospite Paola Perego. Lo chef Natalio Simionato si lascerà ispirare dal piatto preferito della conduttrice, il risotto allo zafferano, per realizzare una rivisitazione davvero originale e gustosa: un risotto all'emulsione di zafferano con midollo croccante e ...

Carmen Russo / Eliminata : la diva si toglierà qualche sassolino dalla scarpa? (Grande Fratello Vip 2017) : Dopo essere stata Eliminata la settimana scorsa, Carmen Russo siederà fra gli ospiti dello studio del Gf Vip 2017. In settimana ha abbracciato la figlia Maria(Pubblicato il Mon, 06 Nov 2017 17:39:00 GMT)

Carmen Russo a Blogo : "Al Gf Vip io ignorata dai giovani. Alcuni concorrenti sono tutelati dal programma" : Carmen Russo ostenta serenità ai microfoni di Blogo, che le ha rivolto alcune domande poche ore dopo essere stata sconfitta al televoto da Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017. La ballerina racconta di essere soddisfatta della sua esperienza - limitata a due settimane - nel reality di Canale 5 ed esprime opinioni misurate sui colleghi ancora oggi reclusi nella Casa di Cinecittà. Anche se non lesina frecciatine polemiche soprattutto nei ...

