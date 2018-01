Capello | ' Allegri un vincente | è facile essere belli Scudetto? Napoli pericoloso'

Allegri bersagliato dai tifosi della Juve ma per lui parlano i numeri : Max meglio di Capello - Lippi e Conte! : Nonostante i tre scudetti conquistati, le tre Coppa Italia vinte e le due finali di Champions League in tre anni, la maggior parte dei tifosi della Juventus non è contenta dell’operato di Massimiliano Allegri. In molti vorrebbero un cambio di guida tecnica, soprattutto per il gioco poco entusiasmante che il tecnico livornese dà alla propria squadra. Sicuramente il giudizio è influenzato anche dalla mancata vittoria della Champions League, ...