Calciomercato Serie A | il Napoli aspetta la risposta di Verdi

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : pazza idea Samp - Milan e Genoa fanno affari - Inter sempre attiva : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria e sopratutto il suo presidente Massimo Ferrero, sono sempre stati attratti da un profilo come quello di Mario Balotelli. Un attaccante totale, capace di segnare e mandare in porta i compagni, un ragazzo che è tornato a fare il calciatore a tutti gli effetti senza più gli eccessi di gioventù. Balotelli ad oggi rappresenta un’occasione clamorosa, dato che a fine ...

Calciomercato Serie C - colpi in arrivo : il più importante vale quasi 1 milione Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] prosegue tra tante trattative, mille affari e, soprattutto, qualche ufficialita' che inizia ad arrivare e fa esultare i tifosi che immaginano gia' i successi dei nuovi acquisti con la loro nuova maglia. Tra le squadre più impegnate nel #Calciomercato, ci sono senza dubbio le tre big del girone meridionale: #Lecce, Catania e Trapani. Tutte e tre le societa' che combattono per il primo posto, puntano a ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Torino e Inter scatenate - mosse di Fiorentina e Genoa : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – Lo sa anche mia nonna che ho bisogno di un centrale”. Queste le parole di Spalletti dopo la sfida con la Fiorentina prima della sosta. Il tecnico dell’Inter è stato accontentato. La dirigenza nerazzurra ha infatti chiuso per Lisandro Lopez che arriverà con la formula del prestito a 500 mila euro con riscatto fissato a 9 milioni di euro. Domenica il difensore argentino sarà ad ...

Calciomercato Serie A : Inter - per la difesa c'è Lisandro Lopez : Milano, 12 gennaio 2018 - Non siamo ancora nella fase calda del Calciomercato , ma le compagini di Serie A sono sempre attive per rinforzare il proprio organico. L' Inter è ad un passo da Lisandro ...

Calciomercato Serie C : due big preparano un affare - tutto fatto Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] è sempre pronto a sorprendere. Le big, e non solo, sono pronte a concludere gia' i primi affari, senza attendere come consuetudine del mercato italiano necessariamente gli ultimi giorni della sessione invernale di mercato. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Trapani che in questo momento è vicinissimo all'acquisto di Corapi, trequartista del Parma in passato vicino anche al #Lecce. I siciliani sono ...

Tutto sul Calciomercato in Serie A del 9 gennaio Video : Il Napoli [Video] sta cercando di capire cosa fara' Verdi e nel frattempo hanno appuntamento con l'agente di Deulofeu in Italia. La societa' partenopea accontenterebbe le richieste del Barcellona per una cessione a titolo definitivo. Intanto si cerca di accontentare Mertens adeguandogli il contratto, si cerca inoltre di eliminare la sua clausola rescissoria. Per il mercato estivo uno degli obiettivi è Maycon del Corinthians. L'Inter non si ...

Calciomercato Milan/ News - André Silva sbarca nella Serie B inglese? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il centrocampista del Tottenham, Dembelè, si avvicina al club rossonero e l'operazione sembra fattibile(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:46:00 GMT)

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Toro pronto a scatenarsi - colpo Genoa - nuove idee per Inter e Milan : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa ...

Calciomercato Bari - non solo Empereur : altro colpo in difesa - arriva dalla Serie A : Calciomercato Bari – Importanti novità in merito al mercato del Bari. Conclusa la maxi operazione con il Foggia che ha portato Empereur in biancorosso con Tonucci e Greco che invece hanno fatto il percorso inverso trasferendosi alla corte di Stroppa, i ‘Galletti’ hanno messo a segno un altro colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, il Bari prenderà in prestito con diritto di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

Calciomercato Inter - Ramires vuole la Serie A : tutto è nelle mani di Suning - la situazione : Calciomercato Inter – L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive sul mercato in questi primi giorni di trattative. Sabatini e Ausilio stanno lavorando su più fronti per provare ad accontentare Spalletti. Proprio Sabatini è volato in Cina per fare un punto con Suning sulla strategia di mercato da seguire. Nel summit avuto ieri a Nanchino è tornato in auge il nome di Ramires, per il quale occore trovare una soluzione in tempi ...

Calciomercato Serie A - il Milan vuole Jankto : Milano, 7 gennaio 2018 - Il campionato va in pausa - le ostilità riprenderanno il 21 gennaio -, mentre il Calciomercato è solamente all'inizio. Il Milan , reduce da un inizio di stagione abbastanza ...