Calciomercato | Sanchez ai saluti | l’Arsenal non convoca | le ultime sulla prossima

: Arsenal: Sanchez non convocato per il Bournemouth, pronto alla partenza - calcio24mercato : Arsenal: Sanchez non convocato per il Bournemouth, pronto alla partenza - MattiDribblare : ??? #ManUtd sempre più vicino a Alexis #Sanchez. Offerta di 30M£ all’#Arsenal. #calciomercato - GoalItalia : #Sanchez non parte con l'Arsenal, addio imminente: è sfida a due tra United e City ?? ?? - calciomercatoit : #Arsenal - #Sanchez fuori dai convocati con il #Bournemouth, addio a un passo - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Arsenal: Sanchez via, c'è un indizio -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 gennaio 2018) Se ancora qualche tifoso dell’Arsenal nutriva una flebile speranza di trattenere Alexisfino a giugno, Wenger ha mandato un chiaro segnale di come il cileno sia ormai in partenza. Il manager francese infatti nonto l’attaccante per la sfida di Premier League con il Bournemouth. La cessione dell’ex Barcellona è ormai questione di ore. Rimane da decidere la destinazione: la città però sarà sicuramente Manchester. United e City sono pronte a sfidarsi con la squadra di Mourinho che sembra essere in vantaggio. Queste le parole dello ‘Special One’ in conferenza: “Il nostro piano era di non comprare giocatori a gennaio e lo condivido, ma se c’è una fantastica opportunità sul tavolo combatti per quella opportunità. Se succede, succede. In estate abbiamo tre obiettivi: un difensore, un centrocampista e un attaccante, ma se a gennaio compri ...