Calciomercato | Sampdoria e Atalanta si contendono Farias

Calciomercato Sampdoria - da Alvarez a Dodò : il punto sulle uscite : Calciomercato Sampdoria – Fin qui la Sampdoria non ha ancora chiuso nessun acquisto e nessuna cessione. L’obiettivo principale dei blucerchiati in questo mercato di gennaio è quello di trattenere tutti i propri gioielli: da Torreira a Praet. Il patron Massimo Ferrero ha assicurato che in questa sessione di Calciomercato non partirà nessun big. La dirigenza doriana è però al lavoro per le cessioni di due giocatori che non rientrano ...

Calciomercato Sampdoria - Falcone al Gavorrano in prestito : GENOVA - La Sampdoria ha ufficializzato il passaggio, a titolo temporaneo, del portiere Wladimiro Falcone , classe 1995, al Gavorrano . Il giocatore nella prima parte della stagione ha militato, ...

Calciomercato Sampdoria - Falcone in prestito al Gavorrano : GENOVA - La Sampdoria ha ufficializzato il passaggio, a titolo temporaneo, del portiere Wladimiro Falcone , classe 1995, al Gavorrano . Il giocatore nella prima parte della stagione ha militato, ...

Calciomercato - la Sampdoria vuole Farias del Cagliari : GENOVA - La Sampdoria ha messo nel mirino Diego Farias del Cagliari. Un'operazione che si può fare, dato che ai sardi piacciono - e non poco - le due contropartite che i blucerchiati vorrebbero ...

Calciomercato Sampdoria : pazza idea a parametro zero - nuovo contatto con Balotelli : 1/14 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Calciomercato Sampdoria - l’agente di Praet allo scoperto : “accordo con la Juve? Ecco la verità” : Calciomercato Sampdoria – Nella giornata di oggi sono circolati numerosi rumors circa una possibile intesa tra Sampdoria e Juventus per il passaggio di Dennis Praet in bianconero a giugno. L’agente del centrocampista belga, Martin Riha, ai microfoni di ‘TuttoJuve.com’, ha fatto chiarezza uscendo allo scoperto: “Non è assolutamente vero che è stata trovata una intesa per il suo trasferimento alla Juventus, così come ...

Dennis Praet alla Juventus?/ Calciomercato - accordo vicino con la Sampdoria : diverse soluzioni per Allegri : Dennis Praet alla Juventus? Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria. L'agente: “E' pronto per una big”. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista belga(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:52:00 GMT)

DENNIS PRAET ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato - accordo vicino con la Sampdoria : l'agente - “è pronto per una big” : DENNIS PRAET ALLA JUVENTUS? Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria. l'agente: “E' pronto per una big”. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista belga(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Calciomercato Empoli - Zajc fa gola alla Sampdoria : Empoli - Il gioiellino dell'Empoli Miha Zajc brilla sempre di più. E ora fa gola alla Sampdoria che lo ha messo tra i possibili colpi del mercato invernale. Trequartista dai piedi buoni, capace di ...

Calciomercato : Napoli - Sampdoria e Sassuolo su Barba : Napoli - Federico Barba può tornare in Italia e su di lui può aprirsi una vera asta di mercato. Il difensore centrale 24enne scuola Roma, ex Empoli, sta giocando nella Serie B spagnola (Liga 2) con lo ...

Calciomercato Juventus : Preso Praet dalla Sampdoria - i dettagli : Un colpo improvviso, a sorprese. La Juventus ha acquistato Praet, talentuoso centrocampista classe ’96 della Sampdoria. Il ragazzo rimarrà fino a giugno in prestito tra le fila dei blucerchiati di Marco Giampaolo per poi aggregarsi tra le fila dei bianconeri il prossimo luglio. Un’operazione a sorpresa che si è conclusa all’Hotel Gallia in un lampo, ma andiamo con ordine. Marotta questa mattina era stato avvistato proprio ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Genoa e Torino show - pazza idea di Sampdoria e Bologna : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – trattative sempre più calde, Inter scatenata. La squadra ha fatto emergere diversi problemi soprattutto tra le riserve, nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per la difesa. E’ fatta per l’arrivo di Lisandro Lopez del Benfica. Trattativa ben avviata nel ultime ore ed accordo che si avvicina ad essere formalizzato in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Ad ...

Calciomercato - asta per Bessa : Lazio - Fiorentina - Sampdoria e Torino pronte a sfidarsi : Il Calciomercato è entrato nel vivo. Il tempo per concludere le trattative, d’altronde, è ristretto rispetto ai circa 3 mesi della sessione estiva. Nei giorni scorsi è uscita la notizia di un Daniel Bessa che avrebbe chiesto la cessione al Verona. Pronta la smentita del ds degli scaligeri Fusco, ma in realtà il giocatore vorrebbe cambiare aria già in questo gennaio. Per l’ex Inter si è scatenata una vera e propria asta, con molte ...

Calciomercato Sampdoria - possibile ritorno di Eder : Calciomercato Sampdoria, possibile ritorno di Eder Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Eder – Éder Citadin Martins, per tutti semplicemente Eder, potrebbe ritornare alla Sampdoria. La suggestione è stata rilanciata nelle ultime ore e potrebbe rappresentare qualcosa di più di una semplice voce di Calciomercato. CON L’INTER TANTA PANCHINA Eder ha da ...