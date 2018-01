Calciomercato Roma News | L' agente di Bereszyński rimanda i discorsi a giugno Ultime

Calciomercato Milan/ News - L'agente di Dzeko smentisce la trattativa con la Roma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: dalla Cina arriva un'offerta per il cartellino di Lucas Biglia ma l'argentino è importante per mister Gattuso.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:10:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - L'agente di Bereszynski rimanga i discorsi a giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: L'agente di Bereszynski smentisce eventuali contatti con i giallorossi per un trasferimento immediato.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:09:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - Bereszynski obiettivo concreto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: potrebbe arrivare un terzino alla corte di Di Francesco, Monchi punta Bereszynski della Samp(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 03:48:00 GMT)

ALLISON RESTA ALLA ROMA? / Calciomercato gennaio : Monchi blinda il portiere giallorosso : Respinti gli assalti per ALLISON. La Roma blinda il porprio portiere e dice no alle offensive di PSG e Liverpool nel Calciomercato di gennaio. Se ne riparlerà a fine stagione.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:10:00 GMT)

EL SHAARAWY VIA DALLA ROMA? / Calciomercato gennaio : offerto in Premier League - l'Arsenal una possibilità? : El SHAARAWY via DALLA ROMA? Calciomercato gennaio, il Faraone sarebbe stato offerto in Premier League dal suo entourage e già nel corso dell'inverno potrebbe lasciare i giallorossi(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:37:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Nisii : arriveranno un terzino e un portiere (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: secondo il giornalista Federico Nisii, sono previsti due arrivi in quel di Trigoria in occasione della sessione in corso(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Alisson : anche le Merengues si fanno avanti (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: aumentano le società interessate all’estremo difensore brasiliano, Alisson, che ora piace anche al Real Madrid(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 09:43:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - il Psg piomba su Alisson Becker ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco: il Paris Saint German piomba sull'estremo difensore brasiliano dei giallorossi Alisson Becker.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:45:00 GMT)

TORREIRA / Calciomercato - Roma - Inter e Juventus lo seguono : resta alla Samp? : TORREIRA protagonista nel Calciomercato invernale. A gennaio dovrebbe restare alla Sampdoria, ma Roma, Inter e Juventus continuano a seguirlo per giugno.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - osservatori giallorossi in Olanda per Ziyech (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il centrocampista della Sampdoria, Torreira, non vuole svestire la casacca blucerchiata già a gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:07:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Torreira : fino a giugno non mi muovo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il centrocampista della Sampdoria, Torreira, non vuole svestire la casacca blucerchiata già a gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:13:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Garcia : Strootman fra i migliori nel suo ruolo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, Rudi Garcia, ha parlato del suo ex giocatore, il giallorosso Strootman(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:14:00 GMT)

Calciomercato Roma - il Psg pensa ad Alisson : le intenzioni del club giallorosso : Calciomercato Roma – Le ultime prestazioni della Roma non sono state incoraggianti, in particolar modo delusione per la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Positiva invece la stagione del portiere Alisson che ha attirato le attenzioni dei grandi club, in particolar modo secondo quanto riporta Sky Sport sondaggio recente del Psg, il club francese alla ricerca di un nuovo estremo difensore ed avrebbe puntato il giallorosso. La Roma ...