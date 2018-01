Calciomercato Napoli News | Il Newcastle torna a farsi avanti per Pepe Reina Ultime

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - follia Real per Neymar - El Shaarawy tentato dalle sirene inglesi : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo Reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (13 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Verdi al Napoli/ Calciomercato gennaio : Orsolini e Parigini verso il Bologna - ci guadagnano tutti : Verdi al Napoli, Calciomercato, lunedì si chiude: 20 milioni di euro per il gioiello rossoblu. Trattativa ormai in dirittura d'arrivo quella fra il Napoli e il Bologna

Calciomercato NAPOLI/ News - Younes ha scelto ma arriverà solo in estate (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra azzurra: il tedesco Younes è in scadenza con l'Ajax e dovrebbe arrivare il prossimo giugno.

Calciomercato Napoli/ News - Ciciretti al Getafe prima di sbarcare in azzurro (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: Amato Ciciretti è a un passo dal Getafe dove andrebbe in prestito fino a fine stagione per poi arrivare in Campania.

Calciomercato Serie A - il Napoli aspetta la risposta di Verdi : Milano, 13 gennaio 2018 - Week end senza calcio giocato, ma il Calciomercato per le compagini di Serie A va avanti. Il Napoli è in attesa della risposta da parte di Simone Verdi : il calciatore entro ...

Calciomercato Napoli - Verdi verso il sì : si avvicina il colpo scudetto - martedì può diventare un calciatore azzurro : 1/20 LaPresse/Massimo Paolone ...

Calciomercato Napoli/ News - Dolberg e Younes : doppio colpo olandese? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il club campano potrebbe pescare due volte in casa Ajax, piacciono infatti Dolberg e Younes

Calciomercato Napoli/ News - l'arrivo di Verdi spinge Sarri a rinnovare (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la squadra campana è ad un passo dall'acquisto di Simone Verdi, il che potrebbe indurre il tecnico toscano…

Calciomercato - Verdi è del Napoli! : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio IL BOLOGNA GIA' CERCA L'EREDE

Calciomercato Napoli/ News - per la fascia spunta Durmisi! (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo del club azzurro: per la corsia in difesa spunta il terzino del Real Betis Riza Durmisi classe 1994 di grandissima prospettiva.