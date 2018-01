Calciomercato Milan News | L' agente di Dzeko smentisce la trattativa con la Roma Ultime

Calciomercato Milan - Il Liverpool piomba su Suso : Calciomercato Milan, si attende la risposta del giocatore Il Liverpool vuole rinforzare la sua rosa per entrare nella corsa Champions. Per questo Jurgen Klopp ha richiesto ai suoi uomini mercato, Suso. Il fantasista rossonero, non ha ancora avuto modo di parlarne sin il suo procuratore, e si attende l’arrivo a Milanello del suo entourage nel mezzo della settimana per parlare con tutta calma. Il Milan, dal canto suo, non vuole cedere il ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - blitz Inter per Rafinha - Milan su Dzeko : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (12 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Milan - Donnarumma futuro in bilico? : Calciomercato Milan, caso Donnarumma Il Milan studia come rinforzare la rosa a giugno. Iniziano però a farsi anche più insistenti le voci dell’addio di Donnarumma per la prossima stagione. Il Real Madrid è alla ricerca di un portiere a cui affidare la porta per diversi anni, come aveva fatto nel recente passato Iker Casillas. Il Milan, però non è intenzionato a cedere il talento italiano. Andiamo ad osservare la situazione da ...

Calciomercato Milan - scambio con il Real Madrid? La situazione Video : Non si è trattato di certo di un avvio di stagione semplice per Leonardo Bonucci, forse il giocatore più chiacchierato in Italia dell'anno scorso. Il suo arrivo al #Milan è stato quello che ha fatto più clamore, insieme alla fascia di capitano concessagli. Forse troppe responsabilita' nello stesso tempo e il giocatore ha accusato il contraccolpo. Bonucci è infatti la brutta copia del giocatore che abbiamo ammirato con la maglia della Juventus, ...

Calciomercato MILAN/ News - il Liverpool fa sul serio per Suso (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool fa sul serio per Suso, difficile però che l'affare possa farsi già a gennaio(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 03:37:00 GMT)

Calciomercato Foggia - possibile l’arrivo in prestito di Gabriel dal Milan : Calciomercato Foggia – Gabriel avrebbe dovuto essere il portiere del futuro del Milan ma l’esplosione di Donnarumma gli ha chiuso le porte. In questi anni il brasiliano si è fatto le ossa in prestito e nel suo destino sembra esserci un nuovo trasferimento visto che al Milan è stato per buona parte di inizio anno fuori rosa e nell’ultimo periodo è stato reintegrato solo per l’infortunio di Storari. Gabriel potrebbe quindi ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : pazza idea Samp - Milan e Genoa fanno affari - Inter sempre attiva : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria e sopratutto il suo presidente Massimo Ferrero, sono sempre stati attratti da un profilo come quello di Mario Balotelli. Un attaccante totale, capace di segnare e mandare in porta i compagni, un ragazzo che è tornato a fare il calciatore a tutti gli effetti senza più gli eccessi di gioventù. Balotelli ad oggi rappresenta un’occasione clamorosa, dato che a fine ...

Calciomercato Inter - senti l’agente di Gaitan : “Vuole l’addio. Trasferimento a Milano? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez è ormai in dirittura d’arrivo ma non sarà l’unico colpo dell’Inter di questo gennaio. I nerazzurri trattano anche per Rafinha e Ramires. Ma non solo. L’intenzione del club meneghino è quella di ‘liberarsi’ di Joao Mario e per questo è stato proposto come pedina di scambio all’Atletico Madrid con Gaitan e Carrasco che piacciono molto all’Inter. Proprio ...

Calciomercato Torino - Siviglia e Milan su Baselli : la decisione di Mazzarri sul suo futuro : Calciomercato Torino – Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile addio di Daniele Baselli dal Torino, dopo l’arrivo di Walter Mazzarri che storicamente preferisce centrocampisti più di quantità che qualità. Il centrocampista ex Atalanta è finito al centro di numerosi rumors con Siviglia e Milan che hanno mostrato interesse per il giocatore, in particolare il club andaluso di Vincenzo Montella. Il tecnico toscano ha ...

Calciomercato Milan - maxi offerta per André Silva : ecco il possibile l'erede : André Silva è una delle delusioni del Milan in questa prima parte di stagione. Il club rossonero lo ha pagato ben trentotto milioni di euro la scorsa estate per strapparlo al Porto, ma il giocatore portoghese non è ancora andato a segno in campionato. André Silva ha segnato numerosi gol in Europa League contro squadre di seconda e terza fascia, dunque non ha certamente convinto la dirigenza rossonera. Inoltre, il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ...

Calciomercato Genoa - lo “scambio” con il Milan è servito : tutti i dettagli : Calciomercato Genoa – Dopo l’importante successo casalingo davanti al pubblico amico contro il Sassuolo, il Genoa si prepara per il ritorno in campo, la squadra di Ballardini affronterà la Juventus in una trasferta difficilissima. Tiene banco inoltre il mercato, nelle ultime ore importanti novità. Si avvicina sempre di più l’arrivo del centrocampista Locatelli, l’ok del calciatore è già arrivato, adesso si sta convincendo ...

Calciomercato Milan/ News - Biglia : maxi offerta dalla Cina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: l’agente del centrocampista argentino, Lucas Biglia, incontrerà la dirigenza per parlare di una ricca offerta(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:52:00 GMT)

Calciomercato - il punto sulle trattative del Milan : occhi su Maroni e Lincoln. Gomez in uscita : L'aggiornamento resta un fattore continuo, nel fine settimana ad esempio sarò in Germania per assistere ad alcune partite", ha ammesso Mirabelli, sempre molto attento ai talenti in giro per il mondo. ...

Calciomercato Milan - Conte futuro rossonero? : Calciomercato Milan, colpo Antonio Conte Sembra al capolinea la storia tra Conte e il Chelsea. Infatti l’ex Juve è un passo dal dire addio a fine stagione, e si ipotizza un ritorno in Italia. Accostato all’Inter ad inizio campionato, alla Pinetina però è arrivato Luciano Spalletti, che non sta deludendo le aspettative. Ora Conte, però può seriamente tornare in Italia, sull’altra sponda del Naviglio, in casa Milan. La ...