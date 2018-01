Calciomercato Lipsia | Naby Keita rimarrà fino a Giugno

: Lipsia: "Keita resta, al Liverpool solo a giugno" - calcio24mercato : Lipsia: "Keita resta, al Liverpool solo a giugno" - Andrea59196157 : RT @GoalItalia: UFFICIALE - #Keita resta a Lipsia fino a giugno, respinte le richieste del Liverpool ?? - salvione : Calciomercato, il Lipsia blinda Keita: «Non si muove» - TutteLeNotizie : Calciomercato, il Lipsia blinda Keita: «Non si muove» - calcio24mercato : #Calciomercato, il Lipsia blinda Keita: «Non si muove» -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di domenica 14 gennaio 2018) Con una nota sul suo sito ufficiale ilconferma cheal termine della stagione. Il Liverpool potrà accoglieresolamente al termine della stagione. Il, con una nota sul suo sito ufficiale, ha chiarito la situazione del centrocampista guineano in merito ad un arrivo anticipato ai Reds che, la scorsa estate, avevano deciso di lasciarlo in prestito al club tedesco per una stagione. LA NOTA – “un giocatore delal 302018”, annuncia il prossimo avversario del Napoli in Europa League. “Non consentiremo un suo arrivo anticipato al Liverpool, anche se hanno rinnovato l’interesse a prendere il giocatore già in questa sessione di mercato – ha aggiunto il ds del, Ralf Rangnick – Questo sarebbe stato possibile solo se avessimo raggiunto un accordo per ...