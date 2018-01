CALCIOMERCATO INTER News | Sabatini prova a convincere Suning per RamiresUltime notizie

Gaitan all'Inter? / CALCIOMERCATO news : problema passaporto per l'arrivo dell'argentino : Gaitan all'Inter? Calciomercato news: l'esterno argentino dovrebbe essere il secondo colpo della sessione di gennaio per la squadra di Luciano Spalletti dopo Lisandro Lopez?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:23:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER : sarà tris di colpi - ma c’è ancora un dubbio… : Calciomercato Inter – L’Inter di Suning vuole accelerare i tempi e tornare grande nel più breve tempo possibile. La squadra di Spalletti si sta ben comportando in campionato ed ora riceverà un discreto aiuto dalla società per non perdere la posizione che vale la Champions League per il prossimo anno. La concorrenza di Lazio e Roma è davvero elevata, ma dal mercato arriverà un aiuto non da poco per i nerazzurri. Si tratta di un tris ...

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - blitz Inter per Rafinha - Milan su Dzeko : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (12 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Il punto sul CALCIOMERCATO dell’Inter : i prossimi colpi? Ecco i nomi Video : L’#Inter aveva iniziato questo campionato nel miglior modo possibile rimanendo imbattuta fino alla sfida della 17a giornata contro l’Udinese: prima 12 vittorie e 4 pareggi, di cui 2 in casa di Napoli e Juventus. Dalla sconfitta con i friulani ad oggi i nerazzurri non sono più riusciti a ritrovare la vittoria. L’allenatore toscano con alcuni innesti nel mercato estivo è riuscito a portare l’Inter nella lotta per la testa della classifica, ma il ...

CALCIOMERCATO Serie A - tutte le trattative del giorno : pazza idea Samp - Milan e Genoa fanno affari - Inter sempre attiva : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria e sopratutto il suo presidente Massimo Ferrero, sono sempre stati attratti da un profilo come quello di Mario Balotelli. Un attaccante totale, capace di segnare e mandare in porta i compagni, un ragazzo che è tornato a fare il calciatore a tutti gli effetti senza più gli eccessi di gioventù. Balotelli ad oggi rappresenta un’occasione clamorosa, dato che a fine ...

CALCIOMERCATO INTER - senti l’agente di Gaitan : “Vuole l’addio. Trasferimento a Milano? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez è ormai in dirittura d’arrivo ma non sarà l’unico colpo dell’Inter di questo gennaio. I nerazzurri trattano anche per Rafinha e Ramires. Ma non solo. L’intenzione del club meneghino è quella di ‘liberarsi’ di Joao Mario e per questo è stato proposto come pedina di scambio all’Atletico Madrid con Gaitan e Carrasco che piacciono molto all’Inter. Proprio ...

CALCIOMERCATO - il punto sulle trattative dell'Inter : Rafinha e Ramires spingono - chi dopo Lisandro Lopez? : ... "Se l'Inter ha parlato con il mio agente è sicuramente una cosa positiva " ha detto il brasiliano ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della squadra allenata da Fabio Capello - se un club così ...

CALCIOMERCATO 2018 gennaio - le trattative. Inter scatenata : Ieri il campione del mondo di Usa '94, padre del giocatore blaugrana, è stato a colloquio con la dirigenza del Barça per chiudere la questione. I catalani vorrebbero infatti spuntare una proposta ...

