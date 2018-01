Calciomercato Genoa | Pellegri ai margini? Perinetti svela il suo futuro! Le ultime su

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : pazza idea Samp - Milan e Genoa fanno affari - Inter sempre attiva : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria e sopratutto il suo presidente Massimo Ferrero, sono sempre stati attratti da un profilo come quello di Mario Balotelli. Un attaccante totale, capace di segnare e mandare in porta i compagni, un ragazzo che è tornato a fare il calciatore a tutti gli effetti senza più gli eccessi di gioventù. Balotelli ad oggi rappresenta un’occasione clamorosa, dato che a fine ...

Calciomercato Genoa - lo “scambio” con il Milan è servito : tutti i dettagli : Calciomercato Genoa – Dopo l’importante successo casalingo davanti al pubblico amico contro il Sassuolo, il Genoa si prepara per il ritorno in campo, la squadra di Ballardini affronterà la Juventus in una trasferta difficilissima. Tiene banco inoltre il mercato, nelle ultime ore importanti novità. Si avvicina sempre di più l’arrivo del centrocampista Locatelli, l’ok del calciatore è già arrivato, adesso si sta convincendo ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Torino e Inter scatenate - mosse di Fiorentina e Genoa : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – Lo sa anche mia nonna che ho bisogno di un centrale”. Queste le parole di Spalletti dopo la sfida con la Fiorentina prima della sosta. Il tecnico dell’Inter è stato accontentato. La dirigenza nerazzurra ha infatti chiuso per Lisandro Lopez che arriverà con la formula del prestito a 500 mila euro con riscatto fissato a 9 milioni di euro. Domenica il difensore argentino sarà ad ...

Calciomercato Genoa - Palladino va allo Spezia : accordo raggiunto - i dettagli : Tolto dalla lista del campionato per far spazio a Giuseppe Rossi, Raffaele Palladino ha scelto di lasciare il Genoa per tornare a giocare con continuità e togliersi ancora delle soddisfazioni in questi ultimi anni di carriera. L’esterno offensivo, scuola Juventus, si trasferirà allo Spezia in Serie B: accordo raggiunto tra le parti con il giocatore classe ’84 che arriverà nella città ligure già nella giornata di lunedì per mettere la ...

Calciomercato Genoa - la dirigenza ha deciso : la scelta per il centrocampo - ecco come può cambiare l’11 [FOTO] : 1/14 Perin (LaPresse/Tano Pecoraro) ...

Calciomercato Genoa - arriva la risposta di Locatelli : mossa anche per il futuro : 1/10 LaPresse/Spada ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Genoa e Torino show - pazza idea di Sampdoria e Bologna : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – trattative sempre più calde, Inter scatenata. La squadra ha fatto emergere diversi problemi soprattutto tra le riserve, nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per la difesa. E’ fatta per l’arrivo di Lisandro Lopez del Benfica. Trattativa ben avviata nel ultime ore ed accordo che si avvicina ad essere formalizzato in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Ad ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela tutto : annunci sulle trattative in entrata ed uscita : Calciomercato Genoa – “Abbiamo anticipato l’arrivo di Giuseppe Rossi, che sicuramente ci dara’ una grande mano: e’ in crescita, sara’ un acquisto importante. Centurion ha questa possibilita’ del Malaga, vediamo se si concretizzera’. Poi vedremo se e’ il caso di trovare un centrocampista di caratteristiche diverse dai nostri, perche’ non abbiamo un interditore”. Giorgio Perinetti, ...

Calciomercato Genoa - per la difesa Caldirola o De Maio : GENOVA - Il Sassuolo ha tra i suoi obiettivo Armando Izzo . Ma il Genoa dovrebbe prima cautelarsi con un sostituto, cercando un'alternativa a Leandro Castan che dalla Roma è andato al Cagliari (oggi ...

Calciomercato Genoa - Perin : "Penso solo alla salvezza. Il futuro? A giugno" : GENOVA - "Dopo l'arrivo di Ballardini la squadra ha reagito bene. Non è facile tirarsi fuori dalle zone pericolose, ma abbiamo fatto molti punti in poche partite. Appena abbiamo capito che non ...

Calciomercato Genoa - Perinetti scatenato : si tenta il colpo per il centrocampo - blitz per la difesa : 1/12 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Genoa - Perinetti vuota il sacco : da Izzo a Criscito - passando per Perin - “vi dico tutto” : 1/7 Centurion (LaPresse/Tano Pecoraro) ...

Calciomercato Genoa - Centurion in prestito al Malaga : GENOVA - Si chiude dopo pochi mesi la seconda avventura dell'argentino Ricardo Centurion al Genoa . L'attaccante, che ha trovato pochissimo spazio in rossoblù sia con Juric sia con Ballardini , ...

Calciomercato Genoa - si lavora alle cessioni : tutto fatto per un addio in attacco : Calciomercato Genoa – Sfumato Castan per la difesa, con il brasiliano finito in prestito al Cagliari, il Genoa lavora alle cessioni. In particolare il dg dei rossoblù, Giorgio Perinetti, ha portato a termine la cessione di Centurion. Come riportato da ‘Sky Sport’, è tutto fatto per il passaggio dell’esterno argentino al Malaga. Tornato quest’anno al ‘Grifone’, dopo il prestito al Boca Junior, Centurion ...