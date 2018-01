Calciomercato Arsenal; Wenger | ”Sanchez? La sua situazione non definita e per questo l’ho

Calciomercato - Arsenal : Sànchez a casa : Ma certamente restano i fatti della cronaca recente. Sànchz , oggi, non ci sarà nella trasferta di Bouremouth. Anzi, se ne starà proprio a casa. Vota anche tu! E secondo voi Sànchez dove andrà a ...

Calciomercato - Sanchez ai saluti : l’Arsenal non convoca - le ultime sulla prossima destinazione : Se ancora qualche tifoso dell’Arsenal nutriva una flebile speranza di trattenere Alexis Sanchez fino a giugno, Wenger ha mandato un chiaro segnale di come il cileno sia ormai in partenza. Il manager francese infatti non convocato l’attaccante per la sfida di Premier League con il Bournemouth. La cessione dell’ex Barcellona è ormai questione di ore. Rimane da decidere la destinazione: la città però sarà sicuramente Manchester. ...

Calciomercato Arsenal; Wenger : ”Ozil? C’è ancora l’opportunità che resti” : Arséne Wenger ha aperto alla possibilità che il fantasista tedesco possa rinnovare con l’Arsenal. Con Alexis Sanchez sul piede di partenza, dopo aver più volte dichiarato di non voler rimanere all’Arsenal, Wenger nutre più di una speranza di trattenere Mesut Ozil. Anche l’ex Real Madrid è in scadenza di contratto a fine stagione, ma le chance di vederlo in futuro ancora in campo all’Emirates sono più alte rispetto a ...

EL SHAARAWY VIA DALLA ROMA? / Calciomercato gennaio : offerto in Premier League - l'Arsenal una possibilità? : El SHAARAWY via DALLA ROMA? Calciomercato gennaio, il Faraone sarebbe stato offerto in Premier League dal suo entourage e già nel corso dell'inverno potrebbe lasciare i giallorossi(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:37:00 GMT)

Calciomercato Premier League : Malcom vicino all’Arsenal : L’esterno brasiliano sarà ceduto per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il Bordeaux è vicino a chiudere con l’Arsenal per la cessione di Malcom Filipe Silva de Oliveira (20). L’esterno destro brasiliano si trasferirà alla corte di Arséne Wenger per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo arrivo a Londra è legato alla partenza di Alexis Sanchez, poi Malcom lascerà il ...