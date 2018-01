Borussia Dortmund | kebab avariato nel ritiro di Marbella | in 9 KO

Germania : il Borussia Dortmund prende Akanji dal Basilea per 21 - 5 milioni : Giornata cominciata con una piccola sorpresa, ma d'altronde il calciomercato è così. Il 22enne Manuel Akanji, difensore del Basilea, oggi non si è allenato con i compagni nel ritiro in Spagna. Ha ...

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Wolfsburg 14-01-2018 Bundesliga : Le Probabili Formazioni di Borussia Dortmund-Wolfsburg, 18^ Giornata Bundesliga, ore 18:00: Subotic titolare, Stoger conferma Pulisic e Yarmolenko. Gli ospiti ripropongono Origi in avanti con Dimata. Al Westfalenstadion il Borussia Dortmund di mister Stoger ospita un Wolfsburg che ha bisogno come il pane di punti per risalire una classifica che, ormai da troppi anni, non è benevola con i suoi giocatori. I padroni di casa, infatti, al ...

Cannavaro in pressing su Aubameyang : offerta da 72 milioni al Borussia Dortmund. Il Crotone accelera per Orsolini : Nuovo tentativo di Fabio Cannavaro per Pierre Emerick-Aubameyang. Il Guangzhou Evergrande ha offerto 72 milioni di euro al Borussia Dortmund per l'attaccante gabonese, superando così, nelle ultime 48 ...

Calciomercato Borussia Dortmund - Akanji rimandato a giugno : Stando a quanto riferito da 'Sport Bild', la trattativa stenta a decollare, vista la richiesta di 30 milioni di euro avanzata dal club elvetico. I dirigenti tedeschi continueranno a tenere sotto ...

Soccerex si prepara per il debutto in Cina : ci saranno anche Milan e Borussia Dortmund : Si avviCina l’appuntamento con Soccerex China, il celebre evento di business legato al calcio che si terrà per la prima volta a Shenzen, il 17 e 18 aprile. Tra le società che hanno confermato la presenza ci sono anche Milan e Borussia Dortmund. A rappresentare i due club ci saranno Marcus Kam, CEO di Milan […] L'articolo Soccerex si prepara per il debutto in Cina: ci saranno anche Milan e Borussia Dortmund è stato realizzato da ...

Usain Bolt dice che farà un “provino” col Borussia Dortmund : Usain Bolt, il velocista più forte della storia, ha detto al tabloid britannico Daily Express che a marzo farà un “provino” col Borussia Dortmund, una delle principali squadre di calcio tedesche. Bolt, che si è ritirato dalle corse ad agosto, è The post Usain Bolt dice che farà un “provino” col Borussia Dortmund appeared first on Il Post.

L’uomo sotto processo per le bombe al bus del Borussia Dortmund dello scorso 11 aprile ha ammesso di avere attivato la detonazione : L’uomo sotto processo per aver fatto esplodere tre bombe al passaggio dell’autobus su cui stava viaggiando la squadra di calcio del Borussia Dortmund, lo scorso 11 aprile a Dortmund, ha ammesso di aver attivato la detonazione, ma ha negato di The post L’uomo sotto processo per le bombe al bus del Borussia Dortmund dello scorso 11 aprile ha ammesso di avere attivato la detonazione appeared first on Il Post.

Usain Bolt giocherà a calcio col Borussia Dortmund : “Ho già parlato con lo United - voglio giocare al top. E la Champions League…” : Usain Bolt giocherà a calcio con una grande squadra europea. Finalmente il sogno dell’uomo più veloce del mondo si avvera: a marzo vestirà la casacca del Borussia Dortmund in torneo sponsorizzato dalla Puma, la casa che lo ha accompagnato durante tutta la sua monumentale carriera. il Fulmine, ritiratosi dall’atletica la scorsa estate dopo i Mondiali di Londra conclusi con l’infortunio in staffetta, è davvero molto motivato e ha ...

