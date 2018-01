Bologna | la candidatura di Casini divide il Pd

: RT @Paguro_Bernardo: . Carlo Calenda guarda l’#ObiettivoGoverno col teleobiettivo dopo aver saputo della candidatura di #Casini a Bologna h… - cicciobene : RT @Paguro_Bernardo: . Carlo Calenda guarda l’#ObiettivoGoverno col teleobiettivo dopo aver saputo della candidatura di #Casini a Bologna h… - HerrProof : RT @Paguro_Bernardo: . Carlo Calenda guarda l’#ObiettivoGoverno col teleobiettivo dopo aver saputo della candidatura di #Casini a Bologna h… - BMascalchi : RT @Paguro_Bernardo: . Carlo Calenda guarda l’#ObiettivoGoverno col teleobiettivo dopo aver saputo della candidatura di #Casini a Bologna h… - demian_yexil : RT @Paguro_Bernardo: . Carlo Calenda guarda l’#ObiettivoGoverno col teleobiettivo dopo aver saputo della candidatura di #Casini a Bologna h… - ErmannoKilgore : RT @Paguro_Bernardo: . Carlo Calenda guarda l’#ObiettivoGoverno col teleobiettivo dopo aver saputo della candidatura di #Casini a Bologna h… -

(Di domenica 14 gennaio 2018) I militanti Pd della storica sezione della 'Bolognina' si dividono su Pier Ferdinando. L'ex leader dell'Udc ed ex alleato del centrodestra, bolognese d'origine, dovrebbe essere candidato nel capoluogo emiliano con il centrosinistra.Nel celebre circolo della Svolta di Achille Occhetto, secondo quanto riferisce la Repubblica, i pareri su questa scelta sono contrastanti. Maurizio Tommasini ricorda che Ugo Boghetta, ex Democrazia Proletaria, eletto qui nel 1996, fu tra quelli che fecero cadere il primo governo Prodi. Il segretario Mario Oliva non ha dubbi: "Se a Roma decideranno così, siamo pronti ad affrontare la campagna elettorale a testa alta". Sui social, invece, ricordano un post dell'attuale segretario, risalente alle primarie del 2012 quando Bersani era favorevole all'alleanza con l'Udc, che recitava così: ...