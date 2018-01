: #Bologna, il 'colpo' di gennaio è #Avenatti: superati i problemi cardiaci, i dettagli - CalcioWeb : #Bologna, il 'colpo' di gennaio è #Avenatti: superati i problemi cardiaci, i dettagli - zazoomblog : #Bologna colpo a centrocampo arriva Orsolini dall’Atalanta #Bologna, #colpo #a #centrocampo: #arriva #Orsolini ... - m5ssuper : Voi in quel di Bologna gli volete dare il colpo di grazia al fasciopiddino Renzi. Ve lo chiede L'ITALIA. - giuliocavalli : @iomartello La strategia mimetica a qualcuno legittimamente fa schifo. Perché si finisce per candidare Casini a Bol… - deatoffees : UFFICIALE | Atalanta, colpo in entrata: dal Bologna arriva Rizzo - Il comunicato -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 gennaio 2018) Il, in attesa di ufficializzare l’acquisto del difensore Mario Paz che arriverà dal Newell’s Old Boys per 1,5 milioni di euro, ha già messo a segno un ‘colpo’ in questo: si tratta di Felipe, che finalmente si è messo alle spalle iriscontrati in estate durante le visite mediche con i felsinei. Lo scorso 7 dicembre l’ex Ternana ha ottenuto l’idoneità e sabato è tornato in campo seppure per ora solo con la Primavera del. Un ritorno bagnato con un goal che però non è bastato ai rossoblù di vincere con l’Inter. Una buona notizia per Donadoni che dalla prossima settimana potrà contare sull’attaccante che di fatto sostituirà Petkovic, girato in prestito al Verona. L'articolo, il ‘colpo’ di, isembra essere il primo su ...