Bologna | colpo a centrocampo | arriva Orsolini dall’Atalanta

Calciomercato Bologna - si pensa al dopo Verdi : due nomi sul taccuino! Fatta per un colpo a centrocampo : Calciomercato Bologna – Sono giorni intensi di mercato per il Bologna, alle prese con la questione Simone Verdi. Al rientro dalle vacanze, l’esterno rossoblù prenderà una decisione in merito al trasferimento al Napoli già in questo mercato di gennaio. La società felsinea intanto sta già pensando al dopo Verdi. Due sono i nomi in cima alla lista dei rossoblù: Ciciretti via Napoli e Karamoh dell’Inter. Intanto, secondo quanto ...

Serie A - primo storico successo per il Benevento. Colpo Cagliari - Bologna ko : Sampdoria-Spal 0-0, cronaca, tabellino e statistiche Quinto successo consecutivo in campionato dell'Udinese che vince in rimonta sul campo del Bologna. Al 27' sblocca la partita la squadra di ...

Bologna - Cavion dalla Cremonese il primo colpo di calciomercato : Bologna, Cavion dalla Cremonese il primo colpo di calciomercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cavion- Ancora un turno di campionato e poi il mercato di “riparazione” sarà ufficialmente aperto. Il Bologna dopo il buon girone di andata punta a consolidare la rosa e per farlo sta guardando con attenzione alla Serie B. OBIETTIVO Cavion Il primo ...

Colpo Bologna a Verona : Chievo battuto 3-2 : Roma, 22 dic. (askanews) Colpo esterno del Bologna che al termine di una gara ricca di emozioni vince 3-2 in casa del Chievo. La squadra di Donadoni dopo 4 è già in vantaggio con Destro: calcio d'...

Calciomercato Bologna - bomba dalla Croazia : “ecco il colpo per il centrocampo” : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Milan e Juventus, in particolar modo pesante quella contro i bianconeri. Nel frattempo si pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa per gennaio, nelle ultime ore importanti aggiornamenti che arrivano direttamente dalla Croazia. Il colpo per il centrocampo potrebbe essere Marko Rog del Napoli, il centrocampista non sta trovando ...

Bologna-Sampdoria - ‘colpo’ in faccia dell’arbitro Maresca a Quagliarella : il VIDEO che ha scatenato il web : Bologna-Sampdoria, ‘colpo’ dell’arbitro Maresca a Quagliarella: il VIDEO che ha scatenato il web – La gara che ha aperto la 14^ giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Bologna e Sampdoria, partita senza storia e dominio da parte della squadra di Donadoni. Bologna subito in vantaggio, grande giocata di Destro, miracolo di Viviano ma Verdi non può sbagliare, qualche minuto più tardi infortunio per Strinic, al ...

Serie A - colpo esterno del Crotone : 3-2 a Bologna : La squadra di Nicola passa con la doppietta di Budimir ed il rigore di Trotta. Inutile per i felsinei la doppietta di Verdi su punizione