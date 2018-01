Bimba di due anni morta in ospedale a Tor Vergata | tre medici rinviati a giudizio

Usa - vola dall'Iraq per due giorni su 10 aerei per veder nascere la sua Bimba : Una volta raggiunto dalla telefonata della moglie, Natalia Svistunova, Francois ha chiesto un permesso speciale per poter viaggiare dall'altro capo del mondo fino a Monterey, in California, solo per ...

Bimba di due anni muore in culla - disposta l'autopsia : La piccola, secondo quanto riferisce la cronaca locale della Nazione, era influenzata e aveva avuto alcuni episodi di vomito. A rendersi conto della tragedia, intorno alle 2.30 della notte, sono ...

Scontro tra due tram a Milano : 4 feriti Tra loro anche una Bimba di sei anni : L’incidente intorno alle 13. Ancora allo studio la dinamica dello schianto. Sul posto tre ambulanze e un’auto medica. I feriti al momento non risultano gravi

Laura Freddi - fra due mesi mamma di una Bimba - poi il matrimonio : Solo un anno fa, Laura Freddi era nella casa del Grande Fratello Vip, disperata perché non riusciva a diventare mamma. Ora invece il suo sogno si è realizzato, e fra due mesi darà alla luce una bambina, a 45 anni, proprio quando la maternità era diventata per lei un tabù. Di questo e altro ha parlato in una lunga intervista al settimanale Chi.Laura sta vivendo un momento davvero felice, grazie anche all'amore del compagno ...

La gelosia in un tweet/ Video - una Bimba di due mesi la spiega in 11 secondi : Un breve Video postato su Twitter da un ragazzo turco mette ironicamente in luce come pure nei più piccoli scattino dei sentimenti di gelosia, anche se espressi in modo tenero e innocente(Pubblicato il Mon, 13 Nov 2017 07:45:00 GMT)

Bimba violentata e messa incinta a 10 anni - condannati all'ergastolo i due zii stupratori : Un tribunale di Chandigarh (India settentrionale) ha condannato oggi all'ergastolo per ripetute violenze carnali due zii di una bambina di 10 anni che nell'agosto scorso ha messo al mondo un figlio maschio dopo che la Corte Suprema le aveva negato l'aborto. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Il giudice ha così accettato pienamente la tesi dell'accusa secondo cui nel ...