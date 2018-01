Biathlon | classifica Coppa del Mondo 2018 | Johannes Boe a 44 punti da Martin Fourcade

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Norvegia al comando sia nella classifica per nazioni che in quella delle staffette : La vittoria nella staffetta 4×7,5km di Rupolding regala punti pesanti alla Norvegia, sia nella classifica per nazioni che in quella di specialità. Per quanto riguarda la squadra, infatti, gli scandinavi volano a 3626 punti, staccando la Francia a 3429 e la Germania a 3417. La Russia, in quarta posizione, è lontanissima a 3025 punti. L’Italia, invece, con il settimo posto odierno è quinta a sei lunghezze dalla Russia. Per quanto ...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dorothea Wierer sale al terzo posto! Nadezhda Skardino vince l’individuale : Dorothea Wierer ha vinto l’individuale da 15 km della Coppa del Mondo di Ruhpolding. Un trionfo davvero notevole, frutto di una precisione estrema al poligono ed una condizione fisica eccellente. L’azzurra, alla prima vittoria su tre podi in stagione, ha confermato il suo stato di forma, anche in previsione delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un successo importante anche in ottica classifica generale: Wierer ha sfruttato ...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo 2017-2018 : Martin Fourcade allunga dopo l’individuale di Ruhpolding - Coppetta a ex-aequo con Boe : La 20 chilometri di Ruhpolding ha emesso il primo verdetto della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Martin Fourcade e Johannes Boe si sono aggiudicati con lo stesso punteggio la classifica dell’individuale: il francese ha raccolto un primo posto oggi e un terzo ad Oestersund, nella prima delle due competizioni stagionali nel format, mentre il norvegese l’esatto contrario. Considerando che le gare olimpiche non daranno punti di ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo 2018 : Martin Fourcade guadagna ancora su Johannes Boe. Lukas Hofer sale settimo : Martin Fourcade allunga ancora su Johannes Boe. Il francese ha realizzato la doppietta ad Oberhof, vincendo anche l’inseguimento davanti al rivale norvegese, che ora è a -38 in classifica generale di Coppa del Mondo. I due hanno fatto il vuoto nella graduatoria e con questa vittoria il transalpino, sempre a podio quest’anno, prova a mettere un po’ di distanza tra lui ed il secondo classificato. Terzo è lo sloveno Jakov Fak, ...

Biathlon - Classifica Coppa del Mondo 2018 – Kuzmina allunga in testa - Wierer sale al quarto posto. : Anastasiya Kuzmina ha allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. La slovacca, grazie al doppio successo di Oberhof, ha ottenuto un buon vantaggio su Kaira Makarainen e Justine Braisaz mentre Dorothea Wierer sale al quarto posto. 1 Kuzmina Anastasiya SLOVAKIA 422 2 MAKARAINEN Kaisa FINLAND 375 3 BRAISAZ Justine FRANCE 368 4 Wierer Dorothea ITALY 318 5 HERRMANN ...

Biathlon - IBU Cup 2018 : Uliana Kaisheva vince anche a Brezno-Osrblie davanti a Chevalier e Nicolaisen e allunga in classifica generale : Uliana Kaisheva da il via al suo 2018 nella IBU Cup di Biathlon con una vittoria importante a Brezno-Osrblie, in Slovenia, e allunga anche nella classifica generale nei confronti delle dirette concorrenti. La russa ha completato la 7.5km sprint senza commettere errori al poligono, comandando la gara dall’inizio alla fine, chiudendo con 7.5 secondi sulla francese Chloe Chevalier e 13.3 sulla norvegese Kaia Woeien Nicolaisen. Quarta ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo maschile 2018 : Martin Fourcade allunga su Johannes Boe! Ottavo Lukas Hofer : Martin Fourcade ha trionfato nella sprint di Oberhof. Si tratta della terza vittoria stagionale per il francese, sempre più leader della classifica generale della Coppa del Mondo. Il transalpino ha 492 punti ed ha potuto allungare su Johannes Boe, fermo a quota 460 e giunto terzo oggi alle spalle di Emil Hegle Svendsen. La lotta è ristretta a questi due protagonisti e domani avremo un altro capitolo nell’inseguimento di Oberhof. Il miglior ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : Kuzmina saldamente al comando! Wierer e Vittozzi in top ten : C’è sempre Anastasiya Kuzmina al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon 2018. La slovacca ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale nella sprint di Oberhof, letteralmente dominata dalla leader della graduatoria. Il suo totale è ora di 362 punti, ben 26 in più rispetto alla francese Justine Braisaz, oggi quinta. Terza, invece, è la finlandese Kaisa Makarainen. In classifica generale ci sono due italiane in ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2017-2018 : la classifica generale. Prosegue il testa a testa tra Martin Fourcade e Johannes Boe : È sempre testa a testa tra Martin Fourcade e Johannes Boe in testa alla classifica della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Il francese è tornato alla vittoria dopo quattro gare, aggiudicandosi la mass start di Annecy. Il transalpino è rimasto così in vetta alla graduatoria, portando a 20 il suo margine sul rivale norvegese (432 contro 412), che oggi ha visto interrompersi il suo poker consecutivo di vittorie. I due hanno fatto il vuoto ...

Biathlon - Coppa del Mondo femminile 2017-2018 : la classifica generale. Kuzmina rimane in testa - Braisaz la tallona. Bene Vittozzi e Wierer : C’è sempre Anastasiya Kuzmina al comando della classifica generale della Coppa del Mondo femminile di Biathlon 2017-2018. La slovacca si è piazzata quarta nella mass start di oggi, mantenendo la testa del leaderboard ma vedendo il suo vantaggio diminuire. Adesso, infatti, Kuzmina ha sei punti di margine su Justine Braisaz, vincitrice quest’oggi. La graduatoria è comunque molto corta, perché la terza, Kaisa Makarainen è davvero ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2017-2018 : si infiamma il duello in vetta - Martin Fourcade mantiene appena 14 punti su Johannes Boe : Martin Fourcade o Johannes Boe? Johannes Boe o Martin Fourcade? La Coppa del Mondo di Biathlon 2017/18 è dominata dal duello tra questi due fuoriclasse che vede ancora il campione del Mondo in carica davanti, ma per soli 14 punti. Fourcade procede con 372 punti (non essendo mai sceso dal podio in questa stagione) mentre Johannes Boe è salito a 358. Dietro di loro, il vuoto. Il terzo, infatti, è Jakov Fak ad esattamente 100 punti di distacco ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile : Anastasiya Kuzmina vola al comando - cresce Vittozzi - ma l’equilibrio regna sovrano : Grazie al secondo posto nella prova ad inseguimento di oggi di Annecy, in Francia (clicca qui per la cronaca) la slovena Anastasiya Kuzmina sale in vetta alla Classifica della Coppa del Mondo femminile di Biathlon con un totale di 259 punti. Alle sue spalle ora troviamo la finlandese Kaisa Makarainen a quota 254 e la tedesca Denise Herrmann con 247. Equilibrio totale, dunque, completato dal quarto posto della nostra Lisa Vittozzi che sale a 241 ...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo 2017-2018 : Johannes Boe si avvicina a Martin Fourcade - per un duello ad altissimi livelli : Si fa sempre più serrata la lotta al vertice della Coppa del Mondo di Biathlon 2017/18. Con il successo di oggi nella prova sprint di Annecy, infatti, il norvegese Johannes Boe si porta a soli 20 punti di distanza dal francese, e campione in carica, Martin Fourcade (a 318 punti), oggi secondo al traguardo. In terza posizione perde qualche colpo lo sloveno Jakov Fak, ormai a 74 punti dalla prima posizione, mentre il tedesco Simon Schempp, quarto, ...