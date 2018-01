Beppe Grillo non lascia il M5s : Sarei come un jazzista che si dà al liscio : "Per me lasciare il movimento sarebbe come per un jazzista darsi al liscio. Praticamente mi stanno dando dello scemo: si vota fra meno di due mesi e, dopo oltre 10 anni, mi è girato il boccino così?". Così Beppe Grillo, in una lettera al Fatto Quotidiano, smentisce l'intenzione di abbandonare il Movimento Cinque Stelle."Per fortuna - scrive Grillo - non c'è un aggettivo per descrivere uno che si inventa una ...

I guai giudiziari di Beppe Grillo non sono finiti - nuova causa in tribunale. Il Comitato per la difesa dei diritti dell'Associazione M5s solleva il conflitto d'interesse : Il Comitato per la difesa dei diritti dell'Associazione M5S, guidato dall'avvocato Lorenzo Borré, dichiara una nuova battaglia a Beppe Grillo e lo trascina in tribunale, a Genova, dove tre giorni fa ha chiesto la nomina di un curatore che rappresenti la prima associazione M5S, del 2009, per curarne gli interessi. Il presupposto è che Grillo avallando la costituzione della terza associazione M5S a dicembre, concedendogli anche il ...

Beppe Grillo stacca il blog e “divorzia” da Casaleggio : Beppe Grillo stacca il blog e “divorzia” da Casaleggio Come aveva preannunciato nel suo discorso di fine anno, il comico si defila dal M5s, “ormai grande”, per dedicarsi a pieno ritmo alla tournée a teatro e ad altre attività. Ma rimarrà risorsa e garante dei Cinque stelle, come scritto anche nel nuovo statuto Continua a […] L'articolo Beppe Grillo stacca il blog e “divorzia” da Casaleggio sembra essere ...

Meno politica e meno 5 Stelle - tra una settimana la metamorfosi del blog di Beppe Grillo : Il 16 gennaio, al massimo due giorni dopo, si consumerà la metamorfosi, già annunciata, del blog di Beppe Grillo. A rivelarlo è l'Adnkronos. La formula del blog sarà più Grillo, meno politica e meno 5 Stelle. Data storica perché il blog, nato 13 anni fa da un'intuizione di Gianroberto Casaleggio, non sarà più gestito dalla Casaleggio associati.La novità era stata annunciata da Grillo ...

Beppegrillo.it 'abusa' dei password manager per tracciare gli utenti : Secondo uno studio pubblicato dall'università di Princeton, il blog di Beppe Grillo è fra i 1.110 siti al mondo che 'abusano di una

Beppe Grillo E CASALEGGIO SI SEPARANO/ ‘Nuovo’ blog M5S : Roberto Fico - il Movimento in mano ad una azienda : BEPPE GRILLO e Davide CASALEGGIO si SEPARANO sui blog: gestioni "separate" e caos M5s, secondo La Stampa il dissidente Roberto Fico avrebbe detto "il Movimento in mano ad una azienda"(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:17:00 GMT)