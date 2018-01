Benevento | Armenteros ai saluti

Benevento -Milan - probabili formazioni e ultimissime : ok Armenteros - Gattuso punta su Kalinic : Benevento-Milan , probabili formazioni e ultimissime : ok Armenteros , Gattuso punta su Kalinic Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni , Risultati, Classifiche ed altro... Benevento-Milan , probabili formazioni E ultimissime – Benevento-Milan è il lunch match della 15a giornata. I campani sono ancora alla ricerca dei primi punti in Serie A: finora infatti hanno solo raccolto sconfitte. Nel Milan ...

Benevento - Armenteros out contro l’Atalanta : ecco il motivo : Benevento, Armenteros out contro l’Atalanta: ecco il motivo – Si conclude la 14^ giornata del campionato di Serie A, in campo Atalanta e Benevento. La squadra di Gasperini tiene il pallino del gioco ma non riesce a sfondare, gli ospiti ci provano, Armenteros pericoloso. Proprio l’attaccante del Benevento costretto al cambio all’intervallo, nessun infortunio ma mal di stomaco, al suo posto Puscas, sostituzione pesante per ...